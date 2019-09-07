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اصابة 12 شخصا بـ5 تفجيرات استهدف مناطق بالعاصمة بغداد

قال مصدر في الشرطة العراقية ومسعفون يوم السبت ان ما لا يقل عن 12 شخصا اصيبوا بجروح في سلسلة من التفجيرات استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في العاصمة بغداد.

وافاد المصدر والمسعفون ان تلك التفجيرات كافة التي وقعت مساء اليوم ناجمة عن عبوات ناسفة.

و وقع تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين في منطقة الطالبية مخلفة خمسة جرحى على الاقل فيما وقع تفجير اخر في منطقة البلديات اسفر عن اصابة شخصين.

واصيب ثلاثة اشخاص ايضا بتفجير في منطقة “باب الشيخ” بينما جُرح شخصان اخران بتفجير مماثل في منطقة الشرطة الرابعة.

وشهدت العاصمة بغداد تحسنا امنيا ملحوظا بعد اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق هزيمة تنظيم داعش رسميا في عام 2017.

وهذه التفجيرات التي استهدف العاصمة العراقية يبدو انها الاعنف منذ تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في عام 2018.

يأتي هذا في وقت يحيي فيه المسلمون الشيعة في العراق ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد ومعه 70 فردا من اهل بيته واصحابه قبل نحو 1400 سنة.

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