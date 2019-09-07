اكذوبتان (فتوى الكفائي..اسقطت مؤامرة كونية) و(وحدها ايران دعمتنا ضد داعش وكنا بلا بنادق)

بسم الله الرحمن الرحيم

غوبلز وزير الاعلام الايراني (مقولته الشهيرة).. (اكذب ثم اكذب ثم اكذب .. حتى يصدق الناس).. هذه المقولة كم تصدق بالعراق منذ حكم صدام ولحد يومنا هذا اي حتى بزمن حكم معارضيه الذين حكموا منذ 16 سنة..

وهنا نتناول الاكذوبتان:

الاكذوبة الاولى: (فتوى الكفائي.. اسقطت مؤامرة كونيه)؟؟

حيث يروج اصحاب هذه الاكذوبة.. بان (العالم والكون كان كله مع داعش) ولم يقولون من يقصدون (بالعالم).. في وقت نجد هذا العالم كله.. يقف معكم.. (فروسيا بكل قواتها الجوية والصاروخية والبرية والدبابات) نزلوا بسوريا (بعد ان كادت قوات الجيش السوري ونظام بشار الاسد واعوانه من الحرس الثوري الايراني ومليشيات ايران.. يتم رميهم بالبحر المتوسط)..

و(القوات الامريكية بالعراق .. بقوات التحالف الجوي.. اضافة لفتوى كفائي وقوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والبشمركة.. الخ).. ايضا كلها معكم ايضا.. لقتال داعش .. وبعد ذلك تقول ان (العالم كان مع داعش)؟

فعن اي هجمية كونية.. بمخربطين.. على حصن.. واحادياتوبيكبات..ورشاشات..؟؟

شلون مؤامرة؟ و عن اي اموال خليجية وسعودية لداعش.. تضحكون على من ؟؟ فداعش جاءتكم على خيول.. واحاديات وبنادق؟؟ وكلنا شاهدنا ذلك بالصوت والصورة عام 2014.. بدخولهم للموصل.. فعن اي دعم سعودي خليجي بعد ذلك؟؟ فسلاح داعش اساسا هو سلاح الجيش العراقي والسوري الذي استولت عليه داعش..؟

اما (الاكذوبة الثانية)..

(ايران الوحيدة التي دعمتنا ضد داعش بالسلاح.. عام 2014.. وكنا لا نملك الا البنادق)؟؟

فالذي يسمعكم (يضن ان جند الخلافة.. داعش).. (جائوكم.. عام 2014.. بالدبابات والصواريخ والطائرات.. والراجمات.. )؟؟ ولا كِأنه داعش كانوا مجرد (بنادق واحاديات، وخيول).. ,واسقطوا الموصل وبخروا 3 فرق عسكرية.. وتضامن معهم مليونان سني سكان الموصل.. ونفسه المالكي قال (300 داعشي مخربط اسقطوا الموصل)؟؟ (فعن اي دعم ايراني لكم بعد ذلك طبلتم له)؟؟ (وعن اي فتوى وتحالف دولي .. ) بعد ذلك ؟؟

احبائي.. (داعش ليست فيالق عسكرية ولا فرق عسكرية).. عام 2014..مجرد (مسلحين مخربطين).. لو برزوا بجزر المالديف التي لا تملك الا (شبه جيش.. لهزموهم باسرع من البرق).. وانتم جعلتموهم (مماموث وضخمتموهم.. لتخفون فشلكم وضعفكم).. وفعلا تذكرت (غوبلز) وزير الاعلام النازي.. (اكذب ثم اكذب ثم اكذب) حتى يصدقك الناس.. هذه المقولة (بان ايران اول من دعمتنا.. ولولا ايران لما هزمنا داعش) تاتي ضمن نهذا المجال الاعلامي النازي الايراني.. بالعراق.. التي صدقها الجهلة والمشبوهين.. وتذكروا (بان من يقول لم نكن نملك بنادق) .. يفتح ملف (التسليح الذي وصل لـ 50 مليار دولار تقريبا ) بزمن رجل ايران نوري المالكي الذي هو نفسه اعلن عن ما يسمى (الحشد).. عام 2014.. اين ذهبت هذه الاموال ؟؟ اين ذهب هذا السلاح؟؟ هل يعقل كله كان مخزن بالموصل؟؟ بالطبع كلا..

(فمن اسس الحشد هو نفسه من تحوم عليه اعلى معدلات فساد بالتاريخ، ففي ظل دورتين انتخابيتين برئاسة نوري المالكي.. العراق من ضمن الدول الاعلى بمعدلات الفساد وسوء الخدمات والاسوء بالعيش)..

احبتي.. السلاح الايراني هو الاسوء بالقتال ضد داعش.. والعراق اشترى سلاح من16 دولة..وعماد السلاح الذي هزمنا به داعش .. هو سلاح امريكي وروسي.. وحتى مليشة بالحشد تسلحت بدبابات برامز الامريكية وعربات همر المدعرةالامريكية..وتذكروا مقولة البطل العسكري.. الشيعي العربي (القائد عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي).. القيادي بقوات مكافحة الارهاب (بان هزيمة داعش لا تحتاج لدعم ايراني.. فهي مجرد محاصرة مدن ثم اقتحامها فلا نحتاج لرومل حتى نستعين به))..

ونثير تناقض الشيعة بموقفهم مع امريكا عام 2003.. وايران

فهل يوجد اثنان لديهم ولو ذرة ضمير.. يختلفان.. بان (امريكا بوحدها اساسا .. اسقطت موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003.. فهل ينكر احد ذلك؟؟ )؟؟ مع ذلك (نجد نكران الجميل لعملاء ايران وشريحة من الشيعة).. تجاه ما قامت به امريكا.. ويقولون (لولا الله لما سقط صدام وليس امريكا)؟؟ ويتهجمون على امريكا بكل خسة..

(ولكن عندما تصل المسالة لايران.. ورغم ان الدماء التي سقطت لهزيمة داعش.. هي دماء عشرات الاف من شباب ورجال العراق.. والاموال التي صرفت اموال ميزانيات العراق.. والارض التي حصلت بها المعارك اراضي عراقية.. ولم تهدم عمارة واحده بايران بالحرب ضد داعش.. ) مع كل ذلك (يخرج علينا قرودة ايران بقولهم.. لولا ايران لما هزمت داعش).. فهل يوجد قرد منحط كمن يقول ذلك؟؟ هل يوجد اعمى القلب قبل البصيرة يقول مثل ذلك؟ الا العميل الخائن المنحط..

وحتى خارج ايران.. (فايران تقتال برجال غير رجالها وبارض غير ارضها وباموال غير اموالها) وبعد ذلك يصور الاعلام الايراني لعملاءه (بان لولا ايران وسليماني لما هزمت داعش ولما كسرت المؤامرات)؟؟ في وقت المؤامرة الحقيقية هي ايران على العراق وشعوب المنطقة.. فالايراني اجبن من ان يحارب.. وكلنا راينا (جريدي اهل العراق صدام الذي القي عليه بالحفرة).. هزم ايران وسليماني واجرع الخميني السلم الزعاف .. فكيف اليوم ياتي من ياتي ليصور لنا الايراني (سبع وسوبر مان)؟

المحصلة:

رسالة داعش للشيعة .. (جيناكم بالخيول..والبنادق) واسقطنا مدن بكاملها..

والشيء بالشيء يذكر.. نشير لمحاور مرتطبة بما سبق:

1. (الحشد الشعبي).. (حشد الفضائيين).. فما صرح به (حيدر العبادي) بان من اصل (150) الف مسلح بهيئة الحشد الشعبي.. الفضائيين منهم (90 الف)؟؟ بالله عليكم بعد ذلك تقولون (الحشد المقدس)؟؟ مليارات المليارات شهريا تذهب لجيوب الفاسدين من قادة المليشيات الحشدوية.. وما زلتم تطبلون للحشد ومليشياته.. ومصورين الحشد مساكين وحبابين؟؟ عمي روح شوف قياداتكم.. تجار روليت وقمار ومخدرات وتهريب نفط ومقاتلين فضائين.. وهذا ليس كلامي بل باعتراف مسؤولين.

2. الرعب الذي هز (المؤسسة الدينية بالعتبات “المقدسة”) من تقرير (قناة الحرة الفضائية).. ليس فقط لان (تقرير الحرة) عرى المؤسسة الدينية وكشف ملفات فساد وشبهاته.. ولكن (هز ما تعتبره المرجعية هيبة لها بين الشيعة الفقراء والسذج).. فاذا ذهبت هيبتها .. كان حالها حال (بشار الاسد ونظامه بسوريا) الذي كان يفرض سطوته بصناعة (الهيبة).. فمجرد ان تهاوى تمثال الاسد وكشف مفاسده.. وبدأ العالم يعرض جرائمه.. انهار النظام السوري حتى لم يستطع تجنيد رجال لركوب الدبابات التي بقت بلا سائقين لها.. والاخطر من كل ذلك (المرجعية تربط بين كشف امريكا لجرائم صدام قبل اسقاطه عام 2003.. وبين كشف ملفات الفساد باعلى هرم المؤسسة الدينية بالعراق.. عام 2019).. فهل يعني ذلك بداية النهاية للنظام السياسي الفاسد ومرجعيته.؟

بمعنى ان قناة الحرة فتحت عين الشيعة لحقائق بان الشيعة كمذهب لا يوجد لديهم مرجعية بالتاريخ.. وهي مستحدثة.. فلا قدسية الا (للنبي وال بيته الاثني عشر المعصومين.. وفاطمة).. وان (الفساد بالعراق مرتبط بسقوط هيبة المقدس) .. فشعبية النظام الحكم بالعراق اليوم بعد فقدانه شعبيته بين الشارع الشيعي العراقي.. بمقاطعة كبرى لانتخابات 2018.. ومظاهرات حرقت القنصلية الايرانية ومقار الاحزاب والمليشيات.. بل (وجود النظام هو بشرعية المرجعية نفسها).. التي لم تدعو لخروج الجماهير ضد النظام الفاسد اليوم، كما دعت بعد عام 2003 للخروج لانتخابهم.. وتحدي الارهاب الزرقاوي للوصول لصناديق الاقتراع..

3. نقول (للشيعة العرب) بارض الرافدين.. بان (نكستكم الحقيقية ببداية القرن الماضي).. هي .. ليس حرمان الشيعة العرب من الحكم بسبب مرجعية عجمية ايرانية مقيمة بالنجف.. حرمتهم من ذلك .. بل النكسة حقيقيتها.. (حرمان الشيعة العرب وهم امة بحد ذاتها من البحرين لسامراء مع الاحواز) من حقها بدولة مثل باقي العالم..

4. (اين استقلال العراق).. (وصور زعماء ايران توضع ببغداد).. (وتعلن ايران انتصارها)

يروج عملاء واقزام ايران بالعراق.. بان ايران وحدها (دولة مستقلة)؟؟ فسقطوا كل شعوب الارض ودولها.. لخاطر عيون ايران؟؟ عجيب؟ مثل هذا بزمن صدام.. الذي قال (عندي مصري يسوه مليون عراقي)؟؟ قلت له انت عراقي قال نعم.. قلت له (سقطت مليون عراقي علمود مصري).. ما استحيت على نفسك.. ولو ذرة خجل..بس اقول لك (لو اليوم خير الايرانيين بين البقاء بايران بظل هذا النظام الملالي.. وبين الهجرة للخليج والاقامة باحد دولها واماراتها.. لهاجروا بعشرات الملايين لدبي وابو ظبي والكويت وقطر وجدة والرياض والظهران.. وغيرها للعمل والتمتع بالخدمات والاستقرار والانفتاح على احدث الدول بالعالم).. ولن تجد (خليجي واحد يهاجر لايران للاقامة).. .فلا خير بما تسميه هزلا استقلال.. لدولة تجعل شعبها يعيش الجحيم باسم الاستقلال.. (هذا اذا اصلا ايران مستقلة)..

فالكارثة ان الاستقلال لدى القوى السياسية القذرة الحاكمة بالعراق الموالين لايران ان يعلن العراق ضعية ايرانية.. والله على ما اقول شهيد.. وهم لا يخفون ذلك بقولهم عند ذكر ايران (الجمهورية الاسلامية الايرانية).. (في حين عند ذكرهم العراق يذكرونه حاف فقد (العراق*؟؟ ) كاشارة بان العراق مجرد ولاية تابعة لايران..

5. عندما امريكا تستهدف الارهابيين كالقاعدة ثم داعش.. (يقولون الحثالات .. امريكا تدعم الارهاب)؟؟امريكا تقصف الارهابيين باليمن.. (يخرج الحوثيين يرفعون شعار الموت لامريكا)؟

امريكا تدعم الشيعة بالعراق لاسقاط صدام وموروث 1400 سنة من حكم السنة على الشيعة عام2003.. (تطلع امريكا تدعم صدام)؟امريكا تكشف عبر قناة الحرة .. ملفات الفساد باعلى الهرم الديني بالعراق .. (يقولون امريكا تستهدف الاسلام والتشيع)؟؟امريكا لم تدعم اي نظام سياسي دكتاتورية كدعم روسيا لبشار الاسد.. ولا تقولون لنا دول الخليج.. (لان دول الخليج لم يقوم حكامهم يوما بتدمير مدن ومحافظات باكملها بالدبابات والبراميل المتفجرة والطائرات.. ولم يستعينون بجيوش خارجية لقمع شعوبهم).. بل تعيش شعوبهم الرفاهية .. والخدمات الراقية..

6. لماذا اسرائيل لم تهاجم معسكرات الحشد التابعة للكفائين كلواء علي الاكبر وقوات فرقة العباس القتالية.. لماذا لم يهجمون الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والبشمركة؟؟ لماذا فقط مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل حصرا؟؟ اليس لانها سمحت لتخزين سلاح ايراني وصواريخ تهدد بها ايران بضربها من الرعاق على دول الجوار لتجنيب ايران ردات الفعل الاقليمية ضدها بكل خسة ايرانية..وبعد ذلك تقول الحشد (ماذا فعل)؟ اخطر شيء فعله الحشد (هو الخيانة العظمى)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم