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الحكومة العراقية تنقل أوراقا ثبوتية لأسر داعش للمناطق المتنازع عليها

وافقت الحكومة العراقية بحسب ما اظهرته وثيقة رسمية على نقل البطاقات التموينية العائدة لأسر عناصر تنظيم داعش الى المخيمات التي تأويهم في عدد من المناطق بينها المتنازع عليها.

وكان المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت قد افاد يوم الاربعاء ان محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري وجه بنقل عوائل الدواعش الى مخيم ليلان في محافظة كركوك في 29 من آب الماضي، حيث تم نقل اكثر من 503 أشخاص، بواقع 153 عائلة، من المخيمات الواقعة في جنوب الموصل الى المخيم المذكور في المحافظة المتنازع عليها.

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