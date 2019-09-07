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الداخلية العراقية: اعادة افتتاح منفذ المنذرية جاء لسببين

حدد وزير الداخلية ياسين الياسري سبيين لاعادة افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران.
وقال الياسري في تغريدة على حسابه بتويتر، “افتتحنا صباح اليوم منفذ المنذرية الحدودي لتسهيل دخول زوار الامام الحسين، ويهدف أيضاً هذا الافتتاح الى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد”.
واعلن وزير الداخلية في وقت سابق من اليوم اعادة افتتاح منذ المنذرية، بعد توقف دخول الزائرين الإيرانيين عبره منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية.

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