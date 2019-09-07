العراق يصدر قرارا منتظرا لصالح اصحاب الاجور اليومية

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، باسم عبدالزمان، مديري الدائرة الادارية والمالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة بالمشاركة في اجتماع الامانة العامة لمجلس الوزراء المعني بشرح قراري مجلس الوزراء رقم 12 و105 لسنة 2019 الخاصين بتحويل الأجراء اليوميين إلى (عقود) وشمولهم بأحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وأكدت الوزارة إن “الاجتماع تضمن تأكيد رأي الوزارة بأهمية تنفيذ مفردات قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي خلال تنظيم العقود بين الوزارة والأجير”.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع أكد أيضا على وزارة المالية بشأن تأمين التخصيصات اللازمة، وتمتع المتعاقد بذات امتيازات الموظف الدائم واستقطاع التوقيفات وفقا لقانون الضمان، وغيرها من التوصيات التي تهدف الى ضمان الحقوق وتحديد الواجبات الملقاة على عاتق المأجورين.