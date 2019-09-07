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العمليات المشتركة تصدر توضيحا حول قطع القوات الامريكية طريقا في العراق

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول يوم السبت ما تم تداوله حول قيام قوة أمريكية بقطع طريق قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين المؤدي الى مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال العميد رسول في تصريح مسجل للصحفيين اليوم ان هذا الخبر الذي يتحدث عن قطع قوة امريكية لذلك الطريق “عارٍ عن الصحة”.

ونقل المتحدث عن قائدي العمليات في صلاح الدين ونينوى تأكيدهما بعدم تواجد أي قوة من التحالف الدولي او قوة امريكية على الطريق الرابط بين المحافظتين او على الارض.

وتابع بالقول ان “قطعاتنا ممكن ان تقوم بعمليات دهم وتفتيش وملاحقة في تلك الاماكن”.

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