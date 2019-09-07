الهيئة التنسيقية تناقش القضايا المتعلقة بنشاطاتها وتشكل لجنة للمتابعة

عقدت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين مساء الجمعة 6 ايلول في بغداد وبحضور عدد من اعضائها اجتماعا اعتياديا لمناقشة القضايا المتعلقة بنشاطاتها.

وتم في الاجتماع مناقشة عقد لقاءات مع الشخصيات الكوردية العشائرية والوجوه الاجتماعية والشخصيات المؤثرة في الشارع الفيلي بغية مناقشة متطلبات المرحلة المقبلة وحث تلك الشخصيات للعمل والتعاون مع الهيئة لجمع الشتات،

وفي هذا المضمار تقرر زيارة عدد من الشخصيات في بغداد ومندلي وخانقين.

كما تقرر تشكيل لجنة متابعة الطلبات المقدمة للجهات الحكومية والبرلمانية التي التقتها الهيئة مسبقا والتي اوعدت بانجازها.

وطرح خلال الاجتماع عدة مقترحات ورؤى لتكثيف النشاطات والعمل الدؤوب للوصول للاهداف المنشودة مثل مشاركة الهيئة في اللجان الحكومية التي تتشكل لحل مشاكل الكورد الفيليين واسترداد حقوقهم.

كما تم تقييم تعاون القوى السياسية الكوردستانية والعراقية مع الهيئة وبالاخص الحزبين الكورديين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني مع التأكيد على استمرار التواصل مع الجميع من دون استثناء او تقاطع مع اي منها.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة العمل وبذل جهود جدية لايجاد نوع من التقارب و وحدة الموقف بين المنظمات والجمعيات الكوردية الفيلية لتشكيل تجمع كوردي فيلي للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.