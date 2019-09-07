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تغير لون ماء الشرب في احياء بالسليمانية ودائرة تصدر تحذيرا للسكان

اعلنت مديرية الماء في محافظة السليمانية يوم الجمعة ان عددا من احياء مركز المدينة قد تغير لون ماء الاسالة فيها، داعية السكان في تلك الاحياء الى عدم استخدام ماء الاسالة للشرب.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه “امس واثر اجراء اصلاحات في خط الكهرباء (33 ك.ف) طاسلوجة توقف مشروع خط نقل المياه دوكان – السليمانية لمدة 11 ساعة”.

واوضحت المديرية انه “اليوم وخلال توزيع الاسالة من المشروع تبدل لون ماء الشرب في عدد من الاحياء وسببه ركود المياه في انابيب النقل”، داعية المواطنين في تلك الاحياء الى استخدام ماء الاسالة للشرب.

وتابع البيان انه لم يتبق شيء على عودة المياه الى شكله الطبيعي ولم تتبق اية مشكلة بما يخص هذا الامر.

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