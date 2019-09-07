حتى لا يتفاقم الأمر..علامات تستدعي زيارة الطبيب في أسرع وقت

يطرأ على جسم الإنسان في بعض الأحيان تغيرات مفاجئة تكون مؤشرًا على وجود خلل أو اضطراب صحي معين يستدعي زيارة الطبيب في أقرب وقت .

مؤشرات صحية تستدعي زيارة الطبيب

وهناك عدد من المؤشرات الصحية التي لا يجب إغفالها حتى لا يزداد الأمر تعقيدًا بما يعرض حياة الشخص للخطر ، من بينها تشقق اللسان الذي يشير إلى الإصابة بحالة من الجفاف .

وفي حال وجود هذا التشقق بالإضافة إلى بعض التورمات ويصاحبهم تساقط للشعر فإن ذلك قد يكون إشارة إلى احتمالية وجود اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

أما إذا لاحظت وجود تغيرًا في لون الجلد ببعض ثنايا مناطق الجسم للون الأسود، فإن ذلك يكون إشارة إلى أنك أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

ومن المؤشرات التي لا يجب إغفالها هي ملاحظة تغير في لون الأظافر أو رصد خطوط بها، فهي قد تكون إشارة خطيرة على الإصابة بسرطان الجلد أو حدوث نزيف داخلي.

علامات صحية يجب ألا تغفلها

وعندما يلاحظ الرجال ظهور حبوب دهنية في الوجه فإن هذا الطفح يكون علامة على وجود خلل في هرمون التستوستيرون لديه .

وتعد البثور التي تظهر على الجلد من أهم المؤشرات الصحية إذا لم تستجب للعلاج، حيث إنها تكون علامة على احتمالية الإصابة بسرطان الخلايا القاعدة الذي يمكن الشفاء منه في حالة الاكتشاف المبكر.

قد يفاجأ البعض بفقدان بعض الشعيرات في الحاجب، وهو ما يكون إشارة لوجود قصور في عمل الغدة الدرقية التي تلعب دورا هاما في مستوى الهرمونات ونمو الشعر.

أما إذا لفت انتباهك وجود انتفاخ كبير للهالات السوداء أسفل العين، فإن ذلك يكون بمثابة تنبيه من جسدك بضرورة تعديل نظامك الغذائي والحصول على فترات نوم كافية بما يعني أن الجسم مجهد بشكل كبير.

وفي حال لاحظت وجود اصفرار في الجلد والجزء الأبيض من العين فإن ذلك مؤشر على وجود اضطرابات في الكبد.

ومن المؤشرات الصحية الخطيرة أيضا هي وجود انتفاخ مفاجئ في الأصابع، حيث إنه قد يكون علامة على احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.