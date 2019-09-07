حسين فهمي وميرفت أمين في أحدث ظهور لهما.. ومعلق: إنتو مبتكبروش؟

شاركت منة حسين فهمي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور أظهرت من خلالها كيف احتفلت بعيد ميلاد زوجها المحامي الشهير طارق جميل، وعلقت علي الصور التي ظهر من خلالها مجموعة من أصدقائهما وأقاربهما وقالت ” كل سنة وانت طيب يا عمري وربنا يديمك عليا نعمة”، وتفاعل مع منشورها الكثير من زملائها ومتابعيها من نجوم الوسط الفنـي، الذين تمنوا لها حياة سعيدة ،بعيدا عن أية أزمات.

وظهر بالصور التي نشرتها منة حسين فهمي، والدتها الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي .وجاءت أغلب التعليقات إيجابية، وأشار بعضهم إلى أن حسين فهمي ومرفت أمين مبيكبروش أبدا.. خصوصا بعد ظهورهما في الصور بكامل أناقتهما.

حسين فهمي ينتظر عرض مسلسل السر

جدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي ينتظر، خلال الفترة الحالية، عرض مسلسله الجديد “السر” الذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعي وريم البارودي ومايا نصري ومن إخراج محمد حمدي وتأليف حسام عيسي ومن إنتاج محمد فوزي، وكان من المقرر طرحه خلال الأشهر الماضية، إلا أن منتج العمل قرر تأجيله لطرحة على الفضائيات بشكل أكبر،بعيدا عن الزحام الرمضاني.

ويجسد حسين فهمي، ضمن أحداث المسلسل، شخصية أحد موظفي المصالح الحكومية الكبار، الذي يعرض عليه رشوه من أحد رجال الدولة الكبار لتسهيل إحدى المصالح، لكنة يرفض بسبب عاداته وتقاليده، وبعدها تلفق له قضية كبرى ويسجن بعدها ، وتتوالى الأحداث في إطار درامي اجتماعي.