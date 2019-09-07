رونالدينيو سفيرًا للبرازيل رغم عدم امتلاكه جواز سفر

أعلن المعهد البرازيلي للسياحة عن تعيين أسطورة كرة القدم رونالدينيو، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، سفيرًا جديدًا للسياحة في بلاده، خلال الساعات الماضية.

ويواجه رونالدينيو أزمة كبيرة في هذا الأمر بسبب سحب جواز السفر الخاص به من قبل محكمة القضاء العليا في البرازيل، والتي أصدرت قرارًا بمنعه من مغادرة البلاد بسبب تراكم الديون عليه.

وسينضم الأسطورة البرازيلية إلى برنامج سياحي تحت عنوان «ملك الجولة»، ويهدف هذا البرنامج إلى دفع السائحين من مختلف دول العالم إلى إرسال مقاطع فيديوهاتهم عن البرازيل، والأسماء المختارة ستفوز بقضاء 30 يومًا داخل البرازيل للتعرف على البلد، وسيستقبلهم رونالدينيو نفسه.

وكانت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية قد كشفت عن تعرض رونالدينيو للحجز على 57 وحدة من ممتلكاته، أربعة منها عن طريق محكمة ولاية ريو جراندي دو سول بسبب غرامة بيئية قدرها 2.2 مليون يورو، هذا بالإضافة إلى وجود غرامات أخرى يبلغ إجمالي قيمتها 1.8 مليون يورو.

الأمر الذي أدى في النهاية إلى سحب جوازات السفر من اللاعب، أي أنه لن يتمكن من مغادرة موطنه، وهو ما دفع محاميّ اللاعب للمطالبة باستعادة جواز سفره الإسباني وأن سحب هذا الجواز منه يُعد «أمرًا تعسفيًا لا أساس له»، كما أنهم يستندون في الوقت نفسه على أن الإجراء المتخذ ضد اللاعب بسحب جواز سفره الإسباني يقع على عاتق الحكومة الإسبانية، ومن ثم فإن الإجراء المتخذ من قبل محكمة البرازيل يُعد «غير قانوني».

جدير بالذكر ان النجم البرازيلي رونالدينيو استطاع التتويج مع منتخب السامبا بلقب كأس العالم في عام 2002 بالإضافة إلى رفع العديد من الألقاب والبطولات مع مختلف الأندية التي لعب لها أبرزهم برشلونة وميلان الإيطالي، وتوج أيضًا بجائزة الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس.