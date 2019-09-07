سيادة المطران عطا الله حنا : ” ندعو لمزيد من التعبئة الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية “

القدس – دعا سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الى ضرورة التعبئة الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وقال سيادته بأن القضية الفلسطينية يتم التآمر عليها من كل حدب وصوب ومشاريع التصفية تحيط بنا وتستهدفنا وكلنا نعرف بأن ما نمر به يحتاج الى مزيد من التماسك واللحمة والتعاضد اضافة الى الوطنية الحقة والاستقامة والصدق .

لن يتمكن المتآمرون على قضيتنا والساعون لتمرير صفقة القرن المشؤومة من تمرير مشاريعهم ولكن هذا يحتاج الى مزيد من الوعي والصدق والاستقامة والوطنية الحقة كما انه يحتاج الى توعية ابنائنا وشبابنا لكي يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في هذه الظروف التي نمر بها .

اوضاعنا الداخلية ليست على ما يرام ونحن قادرون على ان نرتب اوضاعنا الداخلية وان نحسن اداءنا وان نلفظ الانقسامات والتصدعات من صفوفنا وبين ظهرانينا .

نحن قادرون على ان نحسن اوضاعنا الداخلية لكي تكون في حال افضل ولكي نرقى جميعا الى مستوى ما تمر به القضية وما يمر به شعبنا وما تمر به مدينة القدس بشكل خاص .

نحن بحاجة الى مزيد من الوعي في زمن تسود فيه ثقافة التجهيل ، ونحن بحاجة الى مزيد من الوطنية والصدق في زمن تسود فيه ثقافة استهلاكية غريبة عن قيمنا ولا تنصب ومصلحتنا الوطنية .

الفلسطينيون قادرون على تحقيق الانجازات وقادرون ان يحرروا بلدهم وان ينهضوا بقضيتهم العادلة ولكن هذا يحتاج الى ترتيب في البيت الداخلي وكل واحد منا يجب ان يتحمل مسؤولياته .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا شبابيا مقدسيا حيث جرى التداول في احوال مدينة القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام .