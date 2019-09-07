شعر الفرات الأوسط (دارمي)-
ميسون نعيم الرومي
نتوچه ع الخيبات نزحف على الراگ
اتعلمنه حني الراس والنفس هالضاگ
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متفقه كلهه اليوم تمحي الجريمة
سلطة دجل نواب .. قسْـموا الغنيمه
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-(إدعاء..اوقضاء .. هيئة نزاهه)-
تستر على اللي باگ .. موت اللفاهه
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تثرد خبز بادموع سـكته اوبلا حس
تحمل ظلم چم دوب ! مـَـشبـَعـِت مو بس!
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آخ الوكـت چـم آخ .. يوميه شــِـدَّه
شابعنه هم او ضيم .. بس احنه عنده!
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شدوله چن نجمات .. للحرب ودوه
هذا الوطن ياحيف .. هالحرثه سوّه
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سهر الليالي او ضيم حصلوا شهادات
لا شــــغل لا تعيين كـلهه وســاطات
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نايب عريف ايصير عنده شهاده!!
والصايـع البـوّاگ يحكم بـِـلاده
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يا شـَـعـب يا مضيوم .. بسـّـنـَه امن الحروب
امن اجـل الكـراسـي ليش .. دَمـَّـنه ابهالدروب
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صار السكوت اليوم .. عدنه ثقافه
نحمل مذله اوضيم .. سارق نخافه
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فكر الأصيل ايدوم .. يضوي اويه لنوار
ابضيم انكتب وادموع .. وابدم الاحرار
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محنه اوصراع انعيش .. والگلب جمـَّر
نلـَـزّگ ابهذه اوذاك .. خلونـَه نـِفـْـتـَـر
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فصل الحكم ع الدين .. هذا النريده
تـتـمـَـدّن الأرياف .. تحله القصيـده
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مادامت اومتدوم .. هاي الكراسي
روح اقره بالتاريخ .. لو جنت ناسي
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ما الهه والي اتصير .. تاليهه طشار
كلهه تشمع الخيط .. يلحگهم العار
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أيلول / 2019
ســــــــتوكهولم