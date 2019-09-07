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شعر الفرات الأوسط (دارمي)-

شعر الفرات الأوسط (دارمي)-
ميسون نعيم الرومي

نتوچه ع الخيبات نزحف على الراگ
اتعلمنه حني الراس والنفس هالضاگ
***
متفقه كلهه اليوم تمحي الجريمة
سلطة دجل نواب .. قسْـموا الغنيمه
***
-(إدعاء..اوقضاء .. هيئة نزاهه)-
تستر على اللي باگ .. موت اللفاهه
***
تثرد خبز بادموع سـكته اوبلا حس
تحمل ظلم چم دوب ! مـَـشبـَعـِت مو بس!
***
آخ الوكـت چـم آخ .. يوميه شــِـدَّه
شابعنه هم او ضيم .. بس احنه عنده!
***
شدوله چن نجمات .. للحرب ودوه
هذا الوطن ياحيف .. هالحرثه سوّه
***
سهر الليالي او ضيم حصلوا شهادات
لا شــــغل لا تعيين كـلهه وســاطات
***
نايب عريف ايصير عنده شهاده!!
والصايـع البـوّاگ يحكم بـِـلاده
***
يا شـَـعـب يا مضيوم .. بسـّـنـَه امن الحروب
امن اجـل الكـراسـي ليش .. دَمـَّـنه ابهالدروب
***
صار السكوت اليوم .. عدنه ثقافه
نحمل مذله اوضيم .. سارق نخافه
***
فكر الأصيل ايدوم .. يضوي اويه لنوار
ابضيم انكتب وادموع .. وابدم الاحرار
***
محنه اوصراع انعيش .. والگلب جمـَّر
نلـَـزّگ ابهذه اوذاك .. خلونـَه نـِفـْـتـَـر
***
فصل الحكم ع الدين .. هذا النريده
تـتـمـَـدّن الأرياف .. تحله القصيـده
***
مادامت اومتدوم .. هاي الكراسي
روح اقره بالتاريخ .. لو جنت ناسي
***
ما الهه والي اتصير .. تاليهه طشار
كلهه تشمع الخيط .. يلحگهم العار
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أيلول / 2019
ســــــــتوكهولم

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