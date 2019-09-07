شعر الفرات الأوسط (دارمي)-

ميسون نعيم الرومي

نتوچه ع الخيبات نزحف على الراگ

اتعلمنه حني الراس والنفس هالضاگ

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متفقه كلهه اليوم تمحي الجريمة

سلطة دجل نواب .. قسْـموا الغنيمه

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-(إدعاء..اوقضاء .. هيئة نزاهه)-

تستر على اللي باگ .. موت اللفاهه

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تثرد خبز بادموع سـكته اوبلا حس

تحمل ظلم چم دوب ! مـَـشبـَعـِت مو بس!

***

آخ الوكـت چـم آخ .. يوميه شــِـدَّه

شابعنه هم او ضيم .. بس احنه عنده!

***

شدوله چن نجمات .. للحرب ودوه

هذا الوطن ياحيف .. هالحرثه سوّه

***

سهر الليالي او ضيم حصلوا شهادات

لا شــــغل لا تعيين كـلهه وســاطات

***

نايب عريف ايصير عنده شهاده!!

والصايـع البـوّاگ يحكم بـِـلاده

***

يا شـَـعـب يا مضيوم .. بسـّـنـَه امن الحروب

امن اجـل الكـراسـي ليش .. دَمـَّـنه ابهالدروب

***

صار السكوت اليوم .. عدنه ثقافه

نحمل مذله اوضيم .. سارق نخافه

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فكر الأصيل ايدوم .. يضوي اويه لنوار

ابضيم انكتب وادموع .. وابدم الاحرار

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محنه اوصراع انعيش .. والگلب جمـَّر

نلـَـزّگ ابهذه اوذاك .. خلونـَه نـِفـْـتـَـر

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فصل الحكم ع الدين .. هذا النريده

تـتـمـَـدّن الأرياف .. تحله القصيـده

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مادامت اومتدوم .. هاي الكراسي

روح اقره بالتاريخ .. لو جنت ناسي

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ما الهه والي اتصير .. تاليهه طشار

كلهه تشمع الخيط .. يلحگهم العار

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أيلول / 2019

ســــــــتوكهولم