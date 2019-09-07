Posted on by

ضابطان يتبادلان اللكمات في مطار الكويت الدولي

تبادل ضابط يعمل في مطار الكويت الدولي، مع ضابط سابق، اليوم السبت، اللكمات، إثر خلافات نشب بينهما، بعد أن اتهم الأخير الأول بتعمد تأخيره.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، إن ضابطًا برتبة نقيب يعمل في مطار الكويت الدولي سجل قضية في مركز شرطة جليب الشيوخ، صنفت جناية تبادل اعتداء بالضرب، مشيرة إلى أن «ضابطًا سابقًا اعتدى على النقيب، ما أدى إلى إصابة الطرفين بإصابات مختلفة».

وأوضحت الصحيفة، أن «الضابط السابق كان قادماً من السفر عندما اصطدم بضابط المطار الذي كان ينهي الإجراءات، وعندما قال له إنه ضابط سابق ويجب ألا يؤخر معاملته واتهمه أنه قام بتأخيره متعمدًا لينتج عن ذلك شجار بين الطرفين نتج عنها إصابات استدعت نقلهما إلى مركز الشرطة».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close