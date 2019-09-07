عابد فهد برفقة ثلاثة نجمات في مسلسل واحد

يستعد النجم السوري عابد فهد لبطولة ثلاث عشاريات درامية بحلقات منفصلة حيث أنّ كل عشر حلقات تتناول قصة معينة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن كل عشرة حلقات ستتصدى لبطولة كل منها نجمة مختلفة وعلى الأرجح ستكون من بينهن النجمة اللبنانية نادين الراسي فيما يجري التفاوض مع نجمتين آخرتين للانضمام للعمل.

الحلقات الأولى على الأرجح ستحمل عنوان ” هوس ” وهي من تأليف ناديا الأحمر و تتناول قصة طبيب تجميل يعشق زوجته بدرجة كبيرة لكنها تتعرض لحادث يدخلها حالة كوما ليتعرف على فتاة مهووسة بعمليات التجميل تطلب منه في النهاية أن يقوم بتجميلها كيفما يشاء ليجد نفسه في النهاية وهو يقوم بتغيير ملامحا لتصبح شبيهة بزوجته .

ومن المرجح أن ينطلق تصوير العمل قريباً في دمشق على أن تتبعه عشاريات أخرى في بيروت و ابو ظبي.

وكان عابد قد حضر الموسم الماضي ببطولة مسلسل “دقيقة صمت” للكاتب سامر رضوان و المخرج شوقي الماجري و “عندما تشيخ الذئاب ” للكاتب حازم سليمان والمخرج عامر فهد حيث حقق العملان نجاحاً كبيراً.