فيس بوك تطلق رسميا خدمة المواعدة على منصتها في الولايات المتحدة

بعد مرور عام تقريبا على بدء الاختبار في كولومبيا، أصبحت خدمة المواعدة Facebook Dating متاحة رسميا في الولايات المتحدة.

وسيظهر المنتج المتاح للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كعلامة تبويب خاص جديدة في تطبيق “فيس بوك” على الهاتف الجوال.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في “التعارف”، إنشاء ملف تعريف منفصل عن ملفاتهم الشخصية الرئيسية على “فيس بوك”، بنقرة واحدة، والتعرف على “شريك العمر المستقبلي” المحتمل من بين أصدقاء أصدقائهم، أو أيضا خارج شبكة الأصدقاء الحالية.

وتقول “فيس بوك” إنها ستقدم مقترحات أشخاص للتعرف عليهم وذلك وفقا لاهتمامات المستخدم وأنشطته التي يذكرها عند إنشاء الملف الخاص.

وتتيح خدمة المواعدة إرسال إعجابات والتواصل عبر الرسائل الخاصة، بشكل مشابه لتطبيق المواعدة الشهير Hinge.

ولن يظهر لحسابك في خدمة Facebook Dating أي من أصدقائك في ملفك الشخصي، ما لم تستخدم ميزة “المعجب السري” والتي تتيح لك إبداء الإعجاب بتسعة أصدقاء، وفي حال مشاركة أي منهم الإعجاب نفسه فإنكما ستحصلان على إشعار يخبرك بذلك.

وطرحت “فيس بوك” خدمة المواعدة الخاصة بها بشكل مجاني ولا تحتوي على أي إعلانات أو عمليات شراء خاصة داخل التطبيق.

كما تم دمج الخدمة مع المجموعات والأحداث بحيث يمكن متابعة الأخبار وأنشطة المجموعات من داخل Facebook Dating ، دون الحاجة إلى العودة إلى الملف الشخصي.

جدير بالذكر أن خدمة مواعدة فيس بوك أصبحت متاحة في 20 بلدا حول العالم معظمها في أمريكا الجنوبية وشرق آسيا، بينها: البرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغيانا ولاوس وماليزيا والمكسيك وباراغواي وبيرو والفلبين وسنغافورة وسورينام وتايلاند وأوروغواي وفيتنام.

وستتوفر الخدمة في الدول الأوروبية مطلع العام المقبل، ولا توجد أي معلومات عن موعد توفرها في البلدان العربية.