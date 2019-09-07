كتلة العصائب تهاجم المعترضين على تشكيل قوة جوية للحشد: تنقصهم الغيرة

وصف حسن سالم النائب عن كتلة “صادقون” التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يوم الجمعة المعترضين على رفد الحشد الشعبي بمديرية القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية بأنهم “تنقصهم الغيرة الوطنية ولا تهمهم مصلحة البلد وما يتعرض له الى مخاطر”.

وقال سالم مخاطبا المعترضين “لوكان لنا سلاح جيد ومنظومة امنية وطائرات ودفاعات جوية رصينة وغير خاضعة للقرار الامريكي هل كانت عصابات داعش ان تحتل شبرا واحدا من ارضنا؟ وهل كان الكيان الصهيوني يستطيع خرق اجوائنا ويقصف مقرات ومخازن اسلحة قواتنا الامنية”.

واضاف في تصريح بثه مكتبه الاعلامي اليوم انه “كذلك اذكرهم برتل الافعى الداعشي الذي كان متوجها الى النجف وكربلاء قادما من الانبار بموافقة الامريكان وعدم السماح للقوة الجوية العراقية بقصفه والمرور بسلام لولا وصول المعلومة للحشد الشعبي الذي لم يكترث لقرارات الامريكان وتمت ابادته بجهود الحشد الشعبي وطيران الجيش الذي رفض الاوامر الامريكية ونفذ اوامر قيادة الحشد الشعبي”.

ودعا سالم في الوقت نفسه من اسماهم بـ”الوطنيين والشرفاء الى الاهتمام بالحشد الشعبي وتجهيزه بالأسلحة والمعدات والصواريخ المتطورة وضمه لمديريات القوة الجوية والدفاع الجوي لان قوة الحشد هي قوة العراق”.

وكان كتاب لهيئة الحشد الشعبي بتوقيع نائب الرئيس ابو مهدي المهندس، قد اظهر اعتزام تشكيل قوة جوية تابعة للهيئة برئاسة صلاح مهدي حنتوش، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت إسرائيل بالوقوف ورائها.

ونفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي يوم الخميس صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي.