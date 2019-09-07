كوردستان تتحصل على وعد من بغداد بشأن حصتها من الموازنة

عقب زيارة استمرت ليومين الى الاطراف العراقية، عاد وفد برلمان كوردستان الى اربيل، وكشف عضو بالوفد مضمون الزيارة.

وقال عضو برلمان كوردستان جلال محمد، ان وفد برلمان كوردستان الذي تالف من ممثلين لكتل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي وخلال زيارته الى بغداد ليومين التقى كلا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومعظم الكتل المختلفة فيه وممثل الامم المتحدة في العراق وعدد من الاطراف الاخرى.

واضاف الوفد تحدث في جميع لقاءاته عن اهمية قيام بغداد وفقا للدستور بتزويد الاقليم جميع مستحقاته المالية وميزانية استثمار المحافظات وتعويض الديون وادخار رواتب الموظفين.

واوضح ان مجلس النواب العراقي سبق وان اقر قانونا خاصا بانتخابات مجالس المحافظات وفيه فقرة فيها ضرر للكورد لذلك تحصل الوفد على تعهد من الاطراف العراقية بتعديلها وجعلها بموافقة الاطراف بحيث يتمكن الكركوكيون خارج كركوك وداخل مدن الاقليم المشاركة في الانتخابات في المناطكق التي يتواجدون فيها.

وتابع انه بشأن الميزانية ان بغداد تعهدت ان تقوم خلال المفاوضات المرتقبة مع وفد حكومة الاقليم والتي من المقرر ان يصل الى بغداد الاتفاق على ما فيه مصالح الكورد.