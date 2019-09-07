للحقيقة والتاريخ

كثرت في الآونة الأخيرة ، كتابات تدعي وتنسب لنفسها ، انها كانت المؤسسة للتيار الديمقراطي في السويد/ ستوكهولم ، ومع الأسف استنادا لهذا الادعاء ، والمخالف للحقيقة والواقع ، أيدته بالكتابة بعض الشخصيات الديمقراطية، دون التأكد والتمحيص والأستناد الى الوثائق.

وانصافا للحقيقة ونصرة للحق ، نقول ان من له المبادرة بتأسيس التيار الديمقراطي في السويد/ ستوكهولم اشخاص ثلاثة هم :

1 ـ الدكتور عقيل الناصري

2 ـ الكاتب والصحفي فرات المحسن

3 ـ الناشط السياسي جاسم هداد

وشكلوا لجنة تحضيرية ” منهم الثلاثة ” ، وذلك منتصف عام 2010 ، والتي تولت مهمة التحضير والإعداد والدعوة الى عقد مؤتمر تأسيسي للتيار الذي انعقد في 14/1/2011 ، وفي هذا المؤتمر تم انتخاب لجنة قيادية قادت التيار الديمقراطي، وكانت برئاسة الأستاذ فرات المحسن ، وكان في عضويتها ، د. سعدي السعدي ” ممثلا للجمعية المندائية ” ، اما الأستاذ نبيل تومي، فلقد انضم للجنة ” كمستقل ” في شهر أيلول 2011. هذه الرسالة للتوضيح ولبيان الحقيقة.

ملاحظة: جميع محاضر اجتماعات لجنة التنسيق ووثائق المؤتمر التأسيسي محفوظة لدى اللجنة التحضيرية المؤسسة.

الدكتور عقيل الناصري فرات المحسن جاسم هداد

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