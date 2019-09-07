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مصر تفصح عن تفاصيل تعاقد جديد مع العراق لاستيراد مليون برميل من النفط شهريا

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول في مصر يوم الجمعة إنه سيتم التعاقد مع شركة “سومو” العراقية لمدة عام آخر بدءا من يناير المقبل لتوريد مليون برميل مكن النفط الخام شهريا إلى معامل التكرير المصرية.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن المصدر قوله انه بنهاية ديسمبر المقبل سينتهي التعاقد مع شركة “سومو” العراقية والذى كان مدته عاما.

وأوضح انه سيتم شراء المليون البرميل طبقا للأسعار العالمية للنفط الخام والذى يتراوح سعره حاليا ما بين ٦٠ إلى ٦٥ دولار للبرميل.

وكشف المصدر، أنه في حالة التعاقد على توريد النفط الخام من العراق سيتم استقبال كل شهران شحنتين وتحويلها إلى معامل التكرير.

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