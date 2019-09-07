مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح قرب الحدود العراقية

قُتل ضابط برتبة ملازم أول من قوات حرس الحدود الإيراني في هجوم مسلح قرب الحدود مع العراق، بمدينة مريوان الواقعة بمحافظة كوردستان غرب إيران، وفق ما أعلنته الوكالة الرسمية الإيرانية إيرنا، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة بيانًا رسميًا لقوات حرس الحدود الإيراني، قال إن “مجموعة مسلحة من مناهضي النظام الإيراني، حاولت الدخول إلى داخل البلاد بطريقة غير قانونية، ودارت اشتباكات بين القوات الإيرانية المرابطة على الحدود والمجموعة المسلحة في وقت متأخر من، مساء يوم أمس الجمعة”.

وأضاف البيان أن “الضابط برتبة ملازم من قوات حرس الحدود الإيراني (مجيد شير بز) لقي مصرعه خلال الاشتباكات فيما أُصيب عنصر آخر من القوات بجراح”، مبينًا أن “المجموعة المسلحة تعرضت لخسائر فادحة”، دون الكشف عن تلك الخسائر والجهة المهاجمة.

وبين الحين والآخر تقوم قوات الحرس الثوري الإيراني بقصف مدفعي لمواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، الذي ينشط في المناطق الجبلية في إقليم كوردستان.