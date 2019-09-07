مقتل عنصر من “حركة النجباء” وفرض حظر للتجوال بمنطقة حدودية مع العراق

قالت مصادر إخبارية محلية سورية؛ إن عنصرا من “حركة النجباء” المدعومة من إيران، قتل على يد مجهولين وعثر على جثته في منطقة “ضبيعة” على أطراف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وكشفت المصادر، أن الفصائل المسلحة أعلنت حظر تجوال في البوكمال، اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر فإن حظر التجوال سيتسمر لمدية يومين.

وسيطرت فصائل مسلحة موالية لإيران وقوات النظام على البوكمال في تشرين الثاني 2017، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وتنشر إيران في البوكمال كل من: “حزب الله” اللبناني، و”حزب الله” العراقي، و”النجباء”، و”فاطميون”، و”زينبيون” يقودها جميعا “الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن “البوكمال” تقع على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، بينما ينتشر الجيش الأميركي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرق وشمال الفرات، كما تفصل البوكمال عن قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية عن شرق الفرات.