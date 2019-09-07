وزير التجارة والصناعة: التنويع والاكتفاء الذاتي مفتاحا التنمية في قطر

تحدث سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في كارنيجي ميلون في قطر عن التحديات الاقتصادية والإنجازات والأهداف المستقبلية للدولة

الدوحة، قطر: خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، تحدث سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية التنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في تطوير الاقتصاد القطري.

وذكر سعادة وزير التجارة والصناعة أن الرد القطري على الحصار المفروض على الدولة منذ يونيو 2017 قد أثمر عن نتائج هامة، وأحدث تغييرات إيجابية في الاقتصاد، معتبراً أن “الحصار كان جيداً لدولة قطر. فقد مكننا من تحقيق الكثير من الأمور التي ما كنا لننجزها في ظروف أخرى”.

فعلى مدار العامين الماضيين، شهد إجمالي صادرات قطر والتجارة الخارجية نمواً ملحوظاً، في حين زاد إنتاج الأغذية والتصنيع المحلي بشكل كبير. كما تبنت قطر بنجاح العديد من مبادرات الأمن الغذائي التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء كلام وزير التجارة والصناعة في افتتاح محاضرات العميد للعام الدراسي 2019- 2020، التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر للعام التاسع على التوالي. وتوفر سلسلة محاضرات العميد منصة للقادة في الحكومة وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول أهم القضايا المطروحة.

وناقش سعادة وزير التجارة والاقتصاد المبادرات الحكومية التي يجري العمل على تنفيذها لتطوير بيئة أعمال مناسبة في المجالين الصناعي والتجاري، وتشجيع التجارة الدولية. كما أشاد بالقدرات اللوجستية القوية التي تتمتع بها دولة قطر، مشيراً إلى مدى اعتماد العديد من الصناعات على مطار حمد الدولي وميناء حمد في إدارة الارتفاع المفاجئ في تدفق البضائع إلى الدولة.

وأشار سعادته إلى أن الدولة “نجحت في فتح ممرات تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. ومنذ فرض الحصار، تم تحويل الأعمال التجارية إلى شركائنا الرئيسيين”.

من جهته، أشار الدكتور مايكل تريك، عميد كارنيجي ميلون في قطر، إلى أهمية “أن يسمع طلابنا مباشرة من الوزير حول الطرق التي تكيف بها مجتمع الأعمال في قطر في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ عام 2017. خاصة وأن لدينا العديد من القادة الطموحين الذين يدرسون هنا، وقد أوضح الوزير بإيجاز كيف يمكن للصناعة أن تزدهر في أوقات الشدة”.

لمعرفة المزيد عن سلسلة محاضرات العميد والتعرف على برامج جامعة كارنيجي ميلون في قطر الرجاء زيارة: https://www.qatar.cmu.edu/academics

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نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار أكثر من قرن، شجعت جامعة كارنيجي ميلون الأشخاص الطموحين والفضوليين على الابتكار والتخيل لتقديم الأفضل. وتُعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفاً، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها.

في العام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل. واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم ما يقرب من 400 طالب ينتمون لـ38 دولة مختلفة.

ويُحدث خريجو جامعة كارنيجي ميلون في قطر تأثيراً حقيقياً في قطر وحول العالم. وهم يحتلون مراكز مرموقة في أهم الجهات والمنظمات داخل دولة قطر وحول العالم، فيما يتابع عدد كبير منهم الدراسات العليا. وكذلك، فقد أطلق الكثيرون منهم مشاريع رائدة. ويصل عدد خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر الإجمالي إلى 900 خريج، ضمن 12 دفعة لحينه.