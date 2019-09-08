ألقاب وأسماء ومهن في لغة أهل العراق

·أرضحلچي أو عَرْضَه حَالْ چي: كاتب العرائض

·أسطة : الأستاذ أو المعلم أو الحرفي المحترف من الأستاذ العربية أو أستة الفارسية.

·أطرقچي: بائع السجاد والبسط وفي موقع الأطرقجية : الاطرقجي كلمة من التركية (الاتركجي) اي اصحاب السجاد والبساط. الحق به البغداديون (جي) للدلالة على تعاطي المهنة وهذا اللقب يخلع على باعة او تجار الاثاث المنزلية على اختلافها وفي بغداد عدة اسر تحمل هذا اللقب ويطلق على هذه العائلة في سوريا (الطرقجي (اما في كركوك فيطلق على هذه العائلة (الاتركجي)

· أُوْتَهْ چي: أوتو من الفارسية و(Ütü) تركية بمعنى مكوي

· باچه چي: بائع رؤُس الغنم والكراعين المطبوخة (پاچه فارسي), وهنالك عائلة بهذا اللقب مشهورة.

·بايسكل چي أو بايسكلچي: مصلح أو مؤجر الدراجات من الإنكليزية (Bicycle) بمعنى دراجة هوائية

· بَزَّازْ: بائع القماش، البز (الثياب) مهنة البزاز، البزازة (عربية). وهنالك عدة عوائل في مختلف المدن العراقية تعرف بالبزاز

· بنچَر چي: إنكليزية عامل تصليح الثقوب في الإطارات (من الإنكليزية Puncture) اي صاحب البنچر

·بهلوان = پَهلوان: الحنقباز و الجمباز أو الجمباستيك الذي يلعب على الحبال والحديد وأصل الكلمة تعني الشجاع والقوي في اللغاة الكُردية والفارسية والأوردية ومنها جاءت كلمة بهلوي التي تعني القوي أو الملك وتعني كلمة البهلوان أيضا المتقلب والمتقلب الأهواء. وبالتركية تقله چي يعني يضرب دقلات taklacı





· بوسطجي = پوسطةچي: ساعي البريد والتسمية متبعة في كل البلدان العربية ونقلت من الإنكليزية ( POST ) وكان للدولة العثمانية مكاتب بريد في بغداد والبصرة و الموصل و كركوك في حوالي السنة 1863. بينما كانت الهند تدير مكاتب البريد في بغداد والبصرة منذ 1868 الى 1914.

· بيرة = پِيْرَة: قوادة وكنت أسمعها من بعض الأقارب الأتراك عندما يسبون إحداهن (پـِيْـرَة أم السقاقات أي قوادة الشوارع) ويقول الحكيم البابلي طلعت ميشو ال پيرة : هي كنية للأنثى ، مذكرها پير وتعني : المرأة أو الرجل الذين دخلوا مرحلة الشيخوخة . والپير في اللغة الكردية والفارسية تعني : المُرشد الديني أو شيخ إحدى الطرق الدينية . وفي العراق بصورة عامة جاءت هذه الكلمة مع دخول قوات الإحتلال الأنكليزي للعراق بعد الحرب العالمية الأولى ، وكان في خدمة القوات البريطانية يومذاك الكثير من الجنود الهنود الذين بقى بعضهم في العراق وتزاوجوا من المسيحيات العراقيات ، وعن طريقهم دخلت الكثير من الكلمات والمصطلحات الهندية إلى اللهجة الشعبية العراقية وفي اللغة الهندية تعني كلمة (الپير أو الپيرة) الرئيس أو الرئيسة، ولخفة دم البغداديين وطريقة تفسيرهم للكثير من الأمور بطريقة جنسية ، فقد راحوا يستعملون كلمة (الپيرة) كنية للمرأة القوادة التي تُدير أمر فتياتها في منزل اللهو والبغاء ، فهي رئيستهم (پيرة) لا تزال هذه الكلمة مستعملة في العراق ولكن بقلة. والجدير بالذكر هنا أن كلمة “peer” في اللغة الإنكليزية تعني “النبيل الواسع الإطلاع”، وتُسَمى المجلات العلمية التي يُحَكِمُّ أصالة وفرادة مقالاتها البحثية علماء معروفون ومختصون ومُحترفون ( peer reviewed journals ) معرفياً بأنها مجلات وربما إنتقلت هذه الكلمة من الإنكليزية إلى الهندية في فترة إحتلال بريطانيا العظمى للهند وأصبحت تعني عند الهنود معنى: ( الكبير أو الرئيس أو الذي يُدير بواسطة معرفتهِ وإطلاعهِ ) !؟ قلتُ : ربما . پـِيْـرَة دلال محبت خانم بالفارسية Old lady pimp. وبالتركية Eski pezevenk قوادة قديمة

·بيرقدار = بيرق دار: حامل العلم من الفارسية والتركية(ile Bayrak ) وبيرقدار – إسم لعائلة عراقية معروفة

·بيك وباشا = بيْگ وپاشا: ألقاب عسكرية تركية (البيگ – مقدم والپاشا رتبة لواء) من كلمة باشي وتعني الرأس وبالمصرية بگباشي بمعنى مقدم أي رئيس الباشات

·بصوان وبصوانجي = پَصْوَانْ أو پَصْوَانْ چي أو بصْوَنْ چي: حارس ليلي (nöbetçi نوبةجي بالتركي) بصوان هو الحارس الليلي في الأحياء الغنية أو الچرخه چي في الأحياء الفقيرة الوارد ذكره في مكان آخر وكان موجودا في كل محلة ويعين من المختار او البلدية ويدور في المحاليل ويصفر طيلة الليالي او يكح باستمرار ليشعر به الناس ويعطوه العيدية في المواسم (الغفير في مصر)

· تتن جي = تِتِنْ چي أو توتون چي: عامل التبغ (فارسي) توتون و تركي (tütün)

· تنك جي = تَنَكْ چي: صانع التَنَك او ما يصنع من التَنَكْ بمعنى عامل الحديد الخفيف وكانوا يصنعون الياغدان والمحگان والدولكات من التنك وهي مادة القصدير أو الحديد المجلفن الذي تصنع منه التَنَكَات.

· تيلجي = تَيْلْ چي: عامل التليغراف أو موظف البريد والبرق والهاتف من الإنكليزية (Tel)

· جوخجي أو جوخة جي = چوخچي أو چوخچي: بائع الأقمشة واللبَّاد والجوخ

· جوخدار = چوخِدار: اسم ولقب أسرة ونسبة من اللغتين الفارسية ثم العثمانية (في العراق وسوريا ومصر وبلدان أخرى) , وهي رتبة بلاطية وظيفة صاحبها الإشراف على ملابس السلطان. والكلمة مركبة من ” جوخا : القماش أو الصوف ” باللغة التركية ، و ” دار : لاحقة مُلكية ” بالفارسية . أو أن ” جوخة : فرقة عسكرية “، جَوقة باللغة التركية. من قاموس المعاني. ولكني بحثت عن الأصل وكان من الفارسية (گوگ) تعني قماش كما في التركية (Gogh) و دار بمعنى صاحب و گوگ دار بمعنى صاحب أو مصاحب القماش.

· جاي جي = چاي چي: عامل صنع وتقديم الشاي أو صاحب القهوة

· جراخ = چَرَّاخَ: وتعني النجار الذي يعمل في تدوير الخشب والحفر عليه وإسم جدي لأم أبي الحاج عباس الچراخ من أهالي الشورجة وكان لديه دكان چراخة وعمل لديه والدي في صغره في أول القرن الماضي وكان يچرخ المُصرَع الناعوري والمصارع الخشبية بالإضافة للشناشيل.

· جرخجي = چَرْخَه چي أو چَرَخجچَي: (فارسي) حارس ليلي چَرْخَه= دورة والچَرخ دائرة

· جشمة جي = چَشْمَة چي: أي نَزَّاح: نضَّاح المياه من البلاليع من نضح ينضح (حورت الضاد إلى زاي كعادة الأتراك- مثل كلمة أباظة وغيرها) (وهي كلمة تركية) والجشمة تعني نبع الماء ولكن في العراق حورالمعنى واصبحت المرحاض ربما لأستعمال المياه للتشطيف والغسل

· حملة دار: قائد الحملة (صاحب الحملة)

· حَمَّمْ چي أو حَمَّام چي: العامل في الحمامات مثل المدلَّكچي والصنَّاع في مهنة الحمامات أو صاحب الحمام

· خزمجي = خِزْمَچي: خادم شخصي يعمل في البيوت وتؤنث خِزْمَچِيَّة وتجمع خِزْمَچِيَّة (قابل إحنا خِزْمَچية مال أبو الخلفوك؟؟؟ لا تعاملني هيچ آني مو خزمچي بّْيتكم!!) وهي كلمة مسيئة وعنصرية (صاير خزمچي عند الأمريكان!!)

· دامرجي = دَامَر چي: حداد (من التركية demirci ustası) وتُلفظ دامرچي أُسْتَه سي

· دوشمجي = دُوْشَمَچي: صانع المقاعد والفرش من ال دُوْشَمَة: وتعني الفرشة الأساسية تحت الفراش أو المقاعد الوثيرة

· دوغجي = دُوْغَچي: صانع الدواغ وتجمع دواغات وهي الأكاليل وهو أيضا لقب لعوائل بغدادية و موصلية وبصرية

· دوغرمه جي = دوغرَه مَه چي: العجَّان (فارسية) (دوغ رمه) بمعنى صانع العجين

· رَوْزَة خُون: قارئ العزاء الحسيني. خون من الفارسية بمعنى قارئ وروزة لفظة فارسية بمعنى الروضه

·زورخنجي = زورخنچي: المصارع الذي يمارس الصراع في الزورخانة. الزورخانة فارسية تعني محل المصارعة او اختبار القوة من الفارسية ويقال ( أخذها بالزور بمعنى بالقوة) وكانت تقام مباريات الزور خانة داخل جُفرة مدورة محفورة في الأرض وتغطى أرضيتها بالرمل أو بالقش أحيانا ويجري فيها اللاعبون قبل الدخول بالمصارعة مختلف الحركات برفع اشكال متنوعة من قطع الحديد والخشب على أصوات المزامير والطبول، وتجري حركات اللاعبين فيها متزامنة مع ايقاعات خاصة على الطبول والزنانير.

·ساعة چِي: صاحب الساعات أو بائع الساعات أو مصلح الساعات الساعاتي

·سَخْتَة چِي :تقال للشخص المحتال و العاي على الحيلة و الشخص الذي ينصب على الناس لهدف كوميدي أو غير كوميدي, حيَّال أو واسع الحيلة والكلمة تعني (رجل السَخْتَة) أي رجل الحيلة باللغة الفارسي.

·سركار أو سركال : رئيس العمال أو الفلاحين من الفارسية سر بمعنى رئيس وكار – العمل (بمعنى رئيس العمال) واطلقت بصورة عامة على مساعدي الإقطاعيين والشيوخ في العراق والذين كانوا يشتركون مع الإقطاعيين في إضطهاد الفلاحين وهناك أسماء لعوائل يدعون السركال في العراق والإمارات العربية المتحدة

· سلح دار : مسؤول مخزن السلاح وهو إسم عائلة

· شَابَنْدَر: رئيس التجار وهي من الفارسية مركبة من شاه ويعني رئيس أو ملك ، وبندر يعني الميناء وجعلت لدى المصريين المدينة للتمييز عن القرية (الكفر)، وبذلك فالمركب يعني كبير رئيس الميناء.





·شكرجي = شَكَرْچي: العامل أو صاحب معمل الحلويات والعاملين بالشكر.

· طوبجي = طْوب چي: مدفعي توپچی (فارسية) والطوب مدفع وبالتركية topa تعني كرة أو قنبلة ونسميها طوبة او طوب أبو خزامة.

· طياره جي =طيَّارَه چي: قائد الطائرة

· عبايجي = عبايَچي أو عباية چي: بائع العبي وناسجها وهو إسم عائلة بغدادية عريقة.

·عربنجي = عَرَبَنْ چي: سائق الحنطور أو العربانة وأصبحت الكلمة تعني الوضيع من الناس !!! لبذاءة لسان طبقة العربنجية أيام زمان وسوء سلوكهم.

·علوة جي و علوجي = عَلوْچِي أو عَلَوَة چِي و عَلَوْچِيَّة: صاحب العلوة أو مزاد الخضار والفواكه والحبوب والعلوة هي المكان المرتفع العالي من الأرض الذي يؤتى أليه بالخضر والفواكه من الضواحي صباح كل يوم لتباع لتجار الجملة ثم التجزئة وكانت أيام زمان تأتي افواكه والخضار من الأرياف إلى بغداد وتنزل في أماكن مرتفعة (علوة) خوفا من الفياضانات التي كانت تجتاح بغداد من حين لآخر وكانت هناك علاوي الحلة وعلاوي جميلة والشورجة وغيرها.

·عَيْنَجِي = عَيْنَه چي: صاحب المرايا العامل في المرايا وهنالك عوائل تسمى بهذا الإسم.

· فروة جي = فروَچي: خياط العبي (الفرو) وهنالك عوائل تسمى بهذا الإسم.

· فيترجي = فيْتَرچي: عامل الميكانيك إنكليزية (Fitter)

· قَرَهْ دَاغي: الشخص المنحدرمن الجبل الأسود في يوغوسلافيا التي جاء بهم الأتراك كمماليك واصبحوا عائلة مشهورة في بغداد وكركوك والكلمة تركية قره (kara) = الأسود و داغ(dağ) = الجبل وهنالك عوائل تسمى بهذا الإسم.

·قَرَه غُوللي: من التركية (kara gul) بمعنى مرتفع أسود أو (kara ğul) الوردة السوداء ومن الفارسية (قره غول) بمعنى التوت البري العملاق أو (کره غول) العملاق الكوري أو الوحش الكوري. وهنالك عوائل تسمى بهذا الإسم.

· قزانجي = قَزَانْ چي: عامل المرجل kazan من التركية = مرجل وهنالك عائلة موصلية بهذا اللقب.

· قصَّاب: القصَّاب أو الگصَّاب.الذي يمارس أعمال الجزارة وبيع اللحوم

· قلمجي = قَلَمْ چِي: تاجر التبغ . وكان لايطلق على تاجر التبغ (تاجر) بل قلنش ويوجد لقب لعائلة بهذا الإسم القلمجي.

· قمرجي = قُمَرْچي: عاشق القمار أي المقامر

· قُندَرچي: الشخص الذي يصنع او يصلح الأحذية، و (قندره من كوندَرَة) كلمة تركية بمعنى إسكافي (kunduracı). وعائلة رشيد القندرجي.

· قنطرجي = قُنطَرچي: مقاول بناء من قنطرات أو (Contract) بالإنكليزية وتعني متعهد وبعد فترة أصبحت تطلق على المتعهدين بصورة عامة والتعهدات تدعى (قُنطَرات).

· كَاهَه چي: صانع الأحذية الجلدية (فارسية) وهناك عدة عوائل بهذا الإسم من الكاظمية كانوا يعملون بصناعة وتجارة الأحذية.

· كباب چي: عامل أو صاحب مطعم الكباب

· كَرْخَنْ چي أو كرخانه چي: أي عامل مصنع من كلمة كار خانه أي مكان العمل (فارسية) وصارت تطلق التسمية على الوضيعين من الناس الذين يعملون لدى الغير وبدون حرفة (عامل كولي) وتستعمل للإهانة ويوصف بها الرجل الحيال صاحب مهن كثيرة (الرجل صاير كرخنجي يلعب على الناس)

· كْلَاوْ چي: حيال من لبس طاقية طويلة (فارسية) ويقال يلبس الناس كلاوات ويضحك عليهم

· كلك چي: حيال يضرب كلكات على العالم كصاحب الكلك عندما يوعد الركاب بالتوصيل لمكان ثم يدور الكلك في الشط ليصل إلى مسافة بعيدة عن مكان الوصول الموعود ولهذا أصبحت التسمية تطلق على كل من يطلق الوعود جزافا.

· كيشوان : مخزِّن الأحذية راجه الكاهجي وكلمة كاهة بمعنى حذاء بالفارسي

· كْيْفْ چي: صاحب كيف وطرب

· كيلي دار : كبير سدنة في الأضرحة المقدسة وهي كلمة مركبة من كيلي = المفاتيح و دار = صاحب وتوجد عوائل تلقب بهذا الإسم

· گُبَّان چي أو قُبَّنْ چي أو قبانچي أو گُبانچي:الرجل الذي يحمل القبان أثناء الوزن وإسم عائلة أي الوَزَّان. ومحمد الگُبنچي غني عن التعريف

· گَهَوْ چي أو قهوة چي: صاحب القهوة

· گول چي : حارس المرمى في كرة القدم (الذي يحرس الگول)

· لَمْبه چي: (فارسية) الموظف الذي يولع لمبات الإنارة في الحواري وأشهر لمبجي هو داود المذكور في القصيدة الشهيرة للكرخي.

· مدلَّك چي : المُدَلِّك الذي يعمل في الحمامات العامة ويغسل الزبائن ويفرك لهم ظهورهم وينظفهم بالليفة والچيس (يچيسهم بالچيس) وهي قماشة قوية يدلك بها الجسم وصارت تطلق لفظة المدلكجي على عمال المساج بصورة عامة.

· مْزَبَّنْ چي: يدخن سيكائر مزبَّن وهي من كلمة الزبانة التي نقلت من ( الفارسية زبان تعني لسان )

·مْزَيِّنْ چي: المُزَيِّن أو حلاق الشعر ، وإن أول من أدخل كلمة حلاق على محل عمله هو الحلاق مكي الأشتري .

·مْطَهِّرْ چي: زعرت يطهر الأطفال

·مْطَيِّرْ چي أو مُطْيَرْ چي: مالك الطيور والمتاجر بها

· مَغَازَة چي: مَغَازَة أو مَغَازَه هو بوتيك او معرض ملابس أو دكان كبير لبيع الحوائج المعروضة والمغازچي هو صاحب المحل او العامل فيه من الفارسية مغازه و التركية (mağaza) بمعنى مخزن والإنكليزية (Magazine) بمعنى مخزن وعنبر ومستودع وهوإسم عائلة عراقية معروفة تلقب بالمغازجي. وغالبا ما كانت التسمية تطلق على بائع الكراسي والمناضد المرايا واللوازم المنزلية

· مَقَصْ چِي: العامل الذي يبدل مقصات القطار لتحويل سيره من خط لآخر. ويكون العامل في غرفة بجانب تقاطع سكة الحديد يخرج في أوقات معينة ليغير المقص ويحول إتجاه القطار وبعضا يقوم سائق القطار بذلك في المحطات المزدحمة.

·نسوانْ چي: الرجل الذي عينه تباوع على النسوان فقط (نسيويني)

·نعل بند: وهنالك لقب عائلة مشهورة في العراق (بيت النعلبند) من الفارسية نعلبند بمعنى حداد.

·نَقْشَ بَنْدِي أو نَقْشَبَنْدِي: اسم أسرة ونسبة مركب من ” نقش ” العربية ، و ” بَنْد : الرابط ” الفارسية ، وياء النسبة . والمعنى : النقّاش ، الرسام .

· نُوْبَة چِي: من يتولى العمل في نوبات محددة الزمن وتطلق على الأكثر على الحراس الليليون في حواري المدينة.

أماكن

· أزه خانة: بيت الدواء تركية (eczane)

· أكْمَكْخَانَة: خباز (ekmek من التركية تعني خبز) وخانة يعني دكان الخبز

· بانزين خانة أو بانزيمخانة: محطة تعبئة الوقود.

· بُوْزْخانة : بوز تعني الثلج من التركية (buz) وصارت الدوندرمة المثلجة تدعى بالمصرية البوظة. وجاء اول مصنع للبوز في عام 1881 وكان يسمى بوزخانة واليوم يقال عن الشئ بارد بوز يعني مثل الثلج

· بوزخانة: بُوْزْ وتعني الثلج بالتركية (buz) وصارت الدوندرمة المثلجة تدعى بالمصرية البوظة. وجاء اول مصنع للبوز في عام 1881 وكان يسمى بوزخانة واليوم يقال عن الشئ بارد بوز يعني مثل الثلج

· بوليس خانة:دار البوليس أي مخفر الشرطة

· تَلَّة خانة: قمار خانة أو مركز المقامرة .

· تَنْبَلْخَانَة: وهي بمثابة دار للعجزة التي بنيت واحدة في بغداد في أواسط القرن التاسع عشر وقبل إصلاحات مدحت باشا ببناء مستشفى الغرباء سنة1872م والكسلان بالتركية (tembel) والفارسية تنبل

·تَيلْخَانَة: دائرة البريد والبرق والهاتف تيلجي2تيلجيوالتيلجي هو موظف البريد والبرق والهاتف من الكلمة الإنكليزية (Telephone, Telegraph) ومختصر التليغراف (Tel) وبالتركية (tel) تعني السلك والتلغراف وصارت تسمية موظف البريد تقرن بالإسم كقول يوسف عمر(يمة زوجيني لمدير التيل گبل ما أكبر وينهدم الحيل) في اغنية دمبلم يابو الحساوية والتيلجي هو موظف البريد من الأصل التركي (tel)

· جَام خانة: جام زجاج بالتركية والفارسية وخانة بيت اي واجهة العرض او(فترينة)

·حيدرخانة: محلة مشهورة في بغداد.

·خان: مخزن للبضائع أو سوق وقد جاءت الكلمة من الخانات التي كانت منتشرة على الطرقات العامة لإيواء المسافرين (خان جغان وخان النص ومئات غيرها ) ثم تحولت بعد وصول وسائط النقل السريعة إلى مخازن وإسطبلات وبعضها (في المدن) تحول إلى أسواق وفي التركية (han) تعني الفندق وبالفارسية (مسافرخانه, کاروانسرا, منزل, مهمانخانه, خان) بنفس المعنى. الحانوت أو صاحب الحانوت فارسي معرب وقيل الخان الذي للتجار. والخانة في العراق يقصد بها (المكان أوغرفة أو بيت) مثل جام خانة اي الغرفة الزجاجية وبوليس خانة مركز الشرطة وأزة خانة وهي بيت الدواء أي صيدلية وهستة خانة إي دار المرضى او المشفى وتطلق التسمية على القيصرية مثل خان مرجان وغيرها من الخانات التي كانت منشرة في بغداد والخانة تأتي بمعنى المكان مثل مايخانة (الحانة) وطولخانة والعبَّاخانة وخانة الطاولي وخانة الدواء وخانة اليك وخانة الكسالى وخانة الجبناء والكثير غيرها.

وفي لسان العرب يقول في فندش: الفندق هو الخان فارسي حكاه سيبويه في التهذيب. وفي خون: والخان

· خانة: بمعنى بيت أو غرفة أو مكان من الفارسية خانه بنفس المعنى, وتضاف الكلمة على أواخر الكلمات لتدل على المكان مثل خستخانة وبوليس خانة وعبةخانة وعشرات غيرها. وتستعمل في تعبيرات حلوة مثل خليته بخانة اليك بمعنى حصرته كما في لعبة طاولة النرد. وخانة كتب السياسة على اليسار تدل على مكتبة وابحث لك عن خانة المفاليس أي مكانة المفلسين وخانة الكواويد بمعنى مهنة وغيرها كثير.

· خستة خانة أو قَسْطَخَانة: فارسية خَسْتَه خَانَة وتركية (hastane) معربة وتعني دار المرضى والمستشفى

· دبَّة خَانَة: محل صناعة الجلود من العربية كمختصر لدباغ خانه وهنالك محلة مشهورة في الكاظمية بالإسم نفسه

· دَيْوَة خَانَة: مختصر من كلمة ديوان خانة أي المكان الذي يجتمع فيه الرجال لمناقشة مشاكل اليوم

· سرجخانة و سرجْ خَانَة: سوق الخياطين في الموصل وسرج لفظة تركية ((Serge وتعني قماش صوفي (لابس قمصلة سرج) عسكرية.

· سلخانة: مَصْلَخْ: محل الجزارة وذبح المواشي من كلمة المسلخ والسلخانة. وفي اللسان في سلخ: السلخ كشط الإهاب عن ذيه سلخ الإهاب يسلخه ويسلخه سلخا كشطه والسلخ ما سلخ عنه وفي صلخ: وجمل أصلخ وناقة صلخاء وإبل صلخى وهي الجرب والجرب الصالخ وهو الناخس الذي يقع في دبره فلا يشك أنه سيصلخه وصلخه إياه أي أنه يشمل بدنه والعرب تقول للأسود من الحيات صالخ وسالخ حكاه أبو حاتم بالصاد والسين غيره أقتل ما يكون من الحيات إذا صلخت جلدها ويقال للأبرص الأصلخ

·طَوْلَة والجمع طوايل : حظيرة الحيوانات أو زريبة أو إسطبل الخيل والخيول وتدعى كذلك طولخانة وفي العراق حصرا لإيواء الخيول والأصل من الفارسية (طویله) بمعنى حظيرة أو مخزن الحبوب و إصطبل (stable ,barn) و بالفارسي تدعى كذلك (أنبار علوفه وأنبار غله) مخزن الأعلاف أو مخزن الغلال

·عَبَّاخانَة أو عَبَّخَانَة أو عبَّة خانة: محل تعبئة وصناعة البخار واطلقت على اسمها محلة العبخانة في بغداد لأن اول مصنع نسيج يعمل على البخار انشئ فيها 1912 ثم تحولت إلى محطة كهرباء بغداد التي تولد بواسطة البخار ولها صيتية (صفارة لإعلان الوقت بإنتهاء ورديات العمل أصبحت ميقاتا للناس) وكنت أسمعها من المدرسة المتوسطة الجعفرية.

· قُلُّغْ: بمعنى الحبس أو التوقيف وهي من التركية بمعنى مخفر شرطة (karakul)

· قُمَرخانة أو قمار خانة: بيت القمار أو كازينو لعب القمار أو بيت الميسر أو تلَّة خانة.

· كَرْخَانة أو كارخانة: لها عدة معاني اولها محل حرق النار في الحمام والثاني بيت المومسات والثالث بيت القمار وكلمة كار تعني العمل بالفارسية وهنا في الأغلب يأتي المعنى محل عمل البعض بالسخام او القمار او الدعارة

· لُوْقَنْطَة: من التركية (lokanta بمعنى مطعم) وأطلقت التسمية خطأ على الفنادق بسبب تقديم الطعام في أيام زمان كان مقتصرا على الفنادق و كانت في الماضي تخدم الزوار ويأكلونها فقط في النُزُل والفنادق والمصريون يسمون الفنادق لوكاندة (إذا ما تتزوج من وكت راح تظل طول عمرك تاكل باللوقنطات).

· مايخانة أو مَاي خَانَة: مكان بيع وشرب المشروبات الروحية وتعادل البار في يومنا الحالي أما في لسان العرب في مخر: والماخور بيت الريبة وهو أيضا الرجل الذي يلي ذلك البيت ويقود إليه وقال أحد أمراء البصرة ما هذه المواخيرفالشراب عليه حرام حتى تسوى بالأرض هدما وإحراقا هي جمع ماخور وهو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين وهو تعريب مي خور وقيل هو عربي لتردد الناس إليه من مخر السفينة الماء وبنات مخر سحائب يأتين قبل الصيف منتصبات رقاق بيض حسان وهن بنات المخر. ونقلت الكلمة من العراق للتركية وتعني الخمَّارة فيها (meyhane) وكانت أيام زمان هذه المحلات مسفطة عند النزول من جسر الأحرار بإتجاه علاوي الحلة على اليمين من الشارع ويقابلها ملهى ليالي الصفا وكنت أشاهد المرتادين وهم وقوف وأمامهم طاولات مرتفعة مبنية على ساق في الأرضية وحتى الصحون الفافون كانت مثبتة على الطاولات بالمسامير حتى لا يأكلها السكارى!!!

· مْسافرخانة: الخان أو الأوتيل أو فندق او بيت المسافرين من الفارسية مسافرخانه والتركية (han) راجع كلمة خان