إيران للحلبوسي: وقفنا معكم في الايام الصعبة ونتوقع الان ان تدعمونا بمواجهة الحظر

افاد الوفد البرلماني الايراني المشارك باجتماعات جمعية البرلمانات الآسيوية ببغداد يوم السبت انه طلب من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعم ايران في مواجهة العقوبات الامريكية.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية رسمية عن رئيس الوفد سيده فاطمة ذو القدر قوله اليوم ، انه تم خلال هذا اللقاء مناقشة الحدود الايرانية العراقية المشتركة والاواصر الثقافية والمعنوية القائمة وانشاء الأسواق الحدودية، والتي من شأنها ان تكون فرصة اقتصادية كبيرة لتنمية الروابط الاقتصادية بين ايران والعراق، والتي ينبغي الاستفادة منها.

واشارت الى اجراءات العقوبات المفروضة على ايران ، وقالت: “كما أكدنا في هذا اللقاء أن الشعب الايراني وبلاده وقفا الى جانب الشعب والحكومة العراقية خلال الأيام الصعبة لهجوم داعش، ونتوقع الآن أن يدعموا ايران وشعبها الأبي في مواجهة الحظر الجائر”.