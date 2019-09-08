الأردن تفاوض العراق لزيادة واردات الخام

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، إن بلادها ستتفاوض مع العراق قريباً، لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورّد إلى الأردن، والبالغة 10 آلاف برميل يومياً.

ونقلت العربي الجديد عن زواتي قولها ان شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من الخميس، عبر صهاريج تحط في مصفاة البترول الأردنية، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في شباط من العام الماضي.

وشرحت زواتي أن الكميات المستوردة تشكل 7 في المائة فقط من استهلاك الأردن من النفط الخام، على أن يتم لاحقاً التفاوض لزيادة الكمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يشتري الأردن خام كركوك بأسعار تعادل خام برنت تُحسم منها كلفة النقل وفرق المواصفات.

وأوضحت الوزيرة أن عدد الصهاريج التي تنقل النفط العراقي يبلغ 200 صهريج من أصل 500 تم التعاقد عليها من خلال شركة برج الحياة للنقل الأردنية وشركائها، التي فازت بعطاء نقل النفط الخام.

وتابعت زواتي إن هذه الاتفاقية تعيد إحياء قطاع النقل والشحن البري بين البلدين وتشغيل المحلات التجارية والخدمات على طول الطريق الواصل بين عمان وبغداد.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً لإجراءات مد أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي، ما يوفر احتياجات الأردن من الخام ويؤمّن مرفأ تصدير للنفط العراقي إلى بلدان أخرى.

ولفتت إلى مواصلة العمل لإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين. وكان العراق وافق على إعفاء أكثر من 340 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية، وبدأ العمل لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، فيما قرر أخيراً إعفاء السلع الموردة للعراق من ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75 في المائة.