الأمن النيابية تتحدث عن وقوع عبد المهدي بموقف “حرج” من قرار المهندس

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فالح العيساوي، السبت، ان الحكومة العراقية ومجلس النواب، لا يعلمان بقرار نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بشأن تشكيل مديرية للقوة الجوية.

وقال العيساوي اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، لا نعلم بقرار المهندس بشأن مديرية القوة الجوية، وسمعنا به من خلال وسائل الاعلام، وعموم البرلمان لا يعرف هذا القرار الا بعد الاعلان في وسائل الاعلام”.

وتابع “وكما نعتقد ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والحكومة لا تعلم بهذا القرار والأمر، كحال مجلس النواب، لا نعتقد ان عبدالمهدي ليس لديه اي علم بهذا الاجراء، ولهذا هو في موقف محرج جداً، خصوصاً امام المجتمع الدولي”.

ونفى مصدر في هيئة الحشد الشعبي يوم الجمعة، وجود قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية تابعة للهيئة.

واظهر كتاب لهيئة الحشد الشعبي بتوقيع نائب الرئيس ابو مهدي المهندس، اعتزام تشكيل قوة جوية تابعة للهيئة برئاسة صلاح مهدي حنتوش، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت إسرائيل بالوقوف ورائها.

وهدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة، الحكومة العراقية بالـ”براءة منها”، وذلك بعد ساعات من اعلان الحشد الشعبي تشكيل قوة جوية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، “#الوداع_يا_موطني:

يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية.. ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَبِ واذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة..

فاني اعلن براءتي منها.. #سلاما_موطني.. المُعزي والمعزّى”.