الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة انتخابية كوردستانية بأربع محافظات عراقية‎

دعا المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت الى تشكيل قائمة انتخابية كوردستانية موحدة في اربع محافظات لخوض الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها مطلع شهر نيسان من عام 2020 في العراق.

جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع عقده المجلس في وقت سابق من اليوم وتقرير فيه ايضا عقد المؤتمر العام الرابع للحزب في 7/12/2019.

وذكر البلاغ ان المجلس القيادي ناقش الاوضاع في كركوك والمناطق الكوردستانية المستقطعة، واكد ضرورة تنفيذ خطوات تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وخاصة في المرحلة الراهنة، حيث تظهر مرة اخرى مخاطر الارهاب ومحاولات التغيير الديموغرافي في كركوك وجميع المناطق الكوردستانية المستقطعة، ويجب توحيد جهود الكوردستانية في جميع المجالات لمعالجة تلك المشاكل والمخاطر.

واضاف البلاغ ان المجلس “اكد اهمية تشكيل قائمة كوردستانية موحدة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، العمل باتجاه تعزيز الوئام لتطبيع الاوضاع في تلك المناطق ومواجهة المخاطر”.

ومن اجل حوار مسؤول ووطني باتجاه توحيد موقف ممثلي كوردستان في مجلس النواب، وجه المجلس القيادي دعوة الى الاطراف السياسية الكوردستانية التي لها ممثلين في مجلس النواب من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعب كوردستان، حسب البلاغ.