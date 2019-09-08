الداخلية تتسلم الملف الأمني في 4 محافظات

أكدت وزارة الداخلية، أمس السبت، وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الأمني داخل المدن على مستوى محافظات العراق.

قال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي في مقر قيادة القوات، إنه “هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني سواء في بغداد أو غيرها من المحافظات خلال وقت قريب، حيث أنه بعد توجيهات ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة بأن تكون عملية الاستلام للشرطة الاتحادية دستوريةً وقانونيةً أي أن تكون الشرطة ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن ملف الأمن الداخلي”، مضيفاً أنه “قد زالت المبررات، كما أن الكفاءة والمهنية ارتفعت إلى مستوى عال بالنسبة لوزارة الداخلية”.

وأضاف أن “هناك استعدادات لوزارة الداخلية خلال شهر محرم حيث باشرنا بتنفيذ الخطة ووكالة الوزارة لشؤون الشرطة هي مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة في جميع المحافظات العراقية بالتنسيق مع الدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية والوزارات وتسيير الدوريات وتعزيزها”. وأوضح معن أن “الشهر القادم سوف يكون هناك تسليم كامل لعدد من المحافظات إلى وزارة الداخلية في مناطق الوسط والفرات الأوسط، وستكون أربع محافظات في الوجبة الأولى، حيث أنه بنهاية هذه السنة ستكون وزارة الداخلية قد استلمت الملف الأمني بشكل شبه كامل داخل المدن على مستوى محافظات العراق”.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إغلاق الملاهي والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الروحية في العاصمة بغداد لعشرة أيام خلال فترة عاشوراء. ووجه كتاب أرسلته قيادة العمليات إلى قواطع المسؤولية في العاصمة “بغلق الملاهي والنوادي الليلية والكوفي شوب ومحلات بيع المشروبات الروحية”. وأوضح أن “آمر الوحدة العسكرية بالقواطع الأمنية يتحمل مسؤولية عدم غلق ما ورد أعلاه اعتباراً من 3 أيلول ولغاية 12 أيلول”. وتتزامن هذه الأيام مع إحياء مراسم عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم.