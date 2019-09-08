الرئيس بارزاني وأمير الجماعة الاسلامية يؤكدان ضرورة التنسيق بين الأطراف الكوردستانية

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاحد، بمنتجع صلاح الدين القريب من أربيل، أمير الجماعة الاسلامية في اقليم كوردستان، علي بابير، والوفد المرافق له الذي ضم كل من عضو المكتب السياسي، عبدالستار مجيد، بالاضافة الى ملا حسن عضو قيادة الجماعة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ومسؤول المكتب المركزي للعلاقات الوطنية في الحزب، علي حسين ، بحث الأوضاع السياسية واخر التطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وتم خلال الاجتماع ، التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأطراف الكوردستانية ، فيما يتعلق بالمصالح العليا لكوردستان، والنقاط المشتركة بين هذه الاطراف ، للوصول الى وحدة الصف الوطني.

وفي محور آخر من اللقاء ، توافق الجانبان على ضرورة وحدة الخطاب والتنسيق بين الكتل الكوردستانية في بغداد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.