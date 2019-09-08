العراق يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته 152

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

وصل الدكتورمحمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد الثامن من سبتمبر 2019 الجاري في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام .

ويترأس وزير خارجية العراق اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152 الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد الثلاثاء.

ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان واتخاذ قرارعربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية بالاضافة الى الموضوعات الاخرى الهامة التي تتعلق بالاوضاع الراهنة في المنطقة العربية .