الوقف الشيعي العراقي يفضح رئيسه الاسبق: استولى على ممتلكات وحصل اموالا طائلة

اتهم ديوان الوقف الشيعي العراقي يوم السبت رئيسه الاسبق حسين بركة الشامي بالاستيلاء على عقارات وممتلكات وتحصيله اموالا طائلة منها لصالحة الشخصي، كاشفا ان الشامي يرفض الامتثال للقرارات الصادرة عن الجهات القانونية في تسليم ما بذمته من ممتلكات.

وقال الوقف في بيان اليوم، انه “شرع بتنفيذ جهود قانونية استثنائية لاسترداد الممتلكات والأوقاف العامة المحسوبة عليه واعتمادا على المخاطبات الأصولية المقترنة بالمستمسكات والوثائق القانونية التي يمتلكها بشأن إثبات العائدية، و وظف ديوان الوقف الشيعي تلك الجهود باسلوب واداء قانوني منظم اعتمد على مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بمحاكمه المختصة ومؤسساته المعنية التي اكدت أحقية الديوان في الكثير من الدعاوى التي قدمها سابقا وحاليا”.

واضاف انه “لعل احد هذه الحقوق يرتبط بالعقار المرقم (8/32 عطيفية) المستولى عليه من حسين بركة الشامي لأكثر من 15 عاما دون وجه حق قانوني بقدر تسخيره للعقار ومشيداته لصالح خاص وتحصيله أموالا طائلة وتحت مسميات وعناوين واهية ادعى فيها زيفا خدمة بعض الشرائح الاجتماعية وغيرها من ادعاءات اخرى”.

من جهته قال مصدر قانوني في ديوان الوقف الشيعي ان “الاستحقاق القضائي الذي اصدره مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية / في قراره المضمن بالكتاب الرسمي بالعدد 1434/ب/2017 بتاريخ 2019/4/5 وكتبها اللاحقة المثبتة والقاضي بأحقية الديوان بالعقار يعد تجسيدا حقيقيا للقوة التي انطلق منها ديوان الوقف الشيعي في استعادة ممتلكاته وأوقافه العامة من الجهات المغتصبة لها ومنذ سنوات طويلة”.

واضاف المصدر ان “الديوان ماض في استعاده جميع أوقافه وممتلكاته وفي جميع مدن العراق دون وجل او خوف من جهة سياسية او حزبية، معتمدا في ذلك على قوة حججه وبراهينه التي يرتكز عليها، وبين المصدر ان استعادة العقار المغتصب من قبل الشامي في العطيفية ينسجم مع قرارات ديوان الرقابة المالية التي تؤكد وتحث ديوان الوقف الشيعي بضرورة استكمال مشاريع أعاده العقارات المستولى عليها من قبل جهات غير نظامية الى منظومة ممتلكاته لا سيما مخاطباته لديوان الوقف الشيعي بالكتب ذات الإعداد (7/2/20 في 2019/3/19) والكتاب السابق بالعدد (13343/7/2/20 في 2018/6/27) الخاص بالتدقيق على موجودات ديوان الوقف الشيعي عن تقرير الرقابة المالية وكتابهم بالصدد المرقم 4679/60/8 في 2017/3/7 ، والتي التزم بها ديوان الوقف الشيعي وطبقها قانونيا بما يكفل أعاده العقار وغيره”.

واشار المصدر ان “الإلزام القانوني لديوان الرقابة المالية الذي اشاد بجهود ديوان الوقف الشيعي في مقاضاته للجهات المغتصبة يقضي بضرورة استعاده ممتلكات اخرى من جامعة الامام جعفر الصادق (ع) التي استولى عليها الشامي شخصيا بعد ان كانت مرتبطة بديوان الوقف الشيعي – فترة ادارته للوقف حينها- وعلى جميع المشيدات الإضافية التي لحقت بها، فضلا عن الآليات والسيارات التي ترتبط ملكيتها بديوان الوقف الشيعي وهو ما سيتم إعادته في المنظور القريب لوجود احكام قضائية سابقة تؤكد أحقية ديوان الوقف الشيعي بها، فضلا عن استحقاقه بأجور الاندثار الذي تعرضت له تلك الاليات وسواها والمطالبة باجر المثل الذي اكدته هيئة النزاهة بكتابها ذي العدد (1024في 2019/6/10) عن فترة التجاوز والأشغال ولاسيما ان ادارة المجمع والجامعة التي يسيطر عليها الشامي لم تمتثل للقرارات القانونية والقضائية الصادرة انطلاقا من استخفافها لتلك القرارات وشرعيتها بحسب المصدر”.

وكان ديوان الوقف الشيعي في العراق قد اعلن نهاية شهر آب الماضي عن صدور قرار اخلاء عقار مجمع دار الاسلام في العطيفية بالعاصمة بغداد والذي كان مشغولا من قبل رئيس الديوان السابق رئيس مجلس إدارة جامعة الامام الصادق حسين بركة الشامي.