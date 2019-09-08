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بالفيديو.. المصائب تتوالى على برشلونة

بالفيديو.. المصائب تتوالى على برشلونة
 تعرض لاعب برشلونة لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة بلاده أمام صربيا، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
وشهدت الدقيقة 64، إصابة نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للبرتغال، بعد تدخل عنيف من ألكسندر كولاروف ظهير أيسر صربيا، خرج على إثره سيميدو من المباراة مباشرة.
ودفع فيرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، بجواو كانسيلو بديلاً لسيميدو، بعد 65 دقيقة لعب.
يشار إلى أن سيميدو حجز مكانا أساسيا في تشكيلة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، منذ بداية الموسم، إلا أن الإصابة قد تؤثر على مكانته مع الفريق في الفترة المقبلة.
واُستبعد الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، من مباراة منتخب بلاده ضد ألبانيا، اليوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية {يورو 2020}.
وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أومتيتي لن يشارك في المباراة بسبب معاناته من تورم دموي في القدم.
وانضم مدافع البارسا لقائمة طويلة من الإصابات بصفوف المنتخب الفرنسي، أجبرت مدربه ديدييه ديشامب على استبعاد الرباعي كيليان مبابي وبول بوجبا وإيميريك لابورت وعثمان ديمبلي.
كما يعاني البارسا من عدة إصابات أخرى بخلاف أومتيتي وديمبلي مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، جونيور فيربو وحارس المرمى نيتو. انتهى

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