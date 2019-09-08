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بالفيديو.. فرنسا تقسو على البانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

بالفيديو.. فرنسا تقسو على البانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020
 فاز منتخب فرنسا على ضيفه ألبانيا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية {يورو 2020}.
سجل رباعية الديوك كينجسلي كومان “هدفين” وأوليفييه جيرو وجوناثان إيكوني بالدقائق 8 و27 و68 و85، بينما سجل سوكول سيكاليشي الهدف الوحيد لألبانيا بالدقيقة 90 من ركلة جزاء.
قفز الديوك لصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخبي تركيا وأيسلندا، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع. انتهى

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