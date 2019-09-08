برئاسة العراق ثمانية بنود امام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اختتمت اليوم الاحد السابع من سبتمبر 2019 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة العادي ( 152 ) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق خلفا للصومال وذلك للتحضير للدورة ذاتها على المستوى الوزاري المقررة بعد غد الثلاثاء والتي تناقش مجمل قضايا العمل العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وشمل جدول الاعمال للدورة الجديدة على ثمانية بنود رئيسة ناقشها المجلس وترفع التقارير ومشروعات القرارات بشأنها لاجتماع وزراء الخارجية العرب و يأتي في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي -الاسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية،والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة فضلا عن متابعة

تطورات(الاستيطان،الجدار،الانتفاضة،الاسرى،اللاجئون،الاونروا،التنمية)ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة الدورة١٠٢،وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)،وموضوع اخر حول الامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة،والجولان العربي السوري المحتل.

كما ناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية ,وتطورات الاوضاع في سوريا،وتطورات الاوضاع في ليبيا،وتطورات الاوضاع في اليمن،واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما تم بحث اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية،ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،ودعم جمهورية الصومال الفيدراليه،ودعم جمهورية القمر المتحدة،والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وناقشت الدورة أيضا التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ،وامن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وانشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

كما أستعرض تقرير الامين العام للجامعة العربية حول نشاط الامانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (151-152)،والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس2019 ،وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 153لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما تبحث الدورة بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الافريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الافريقي ،والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية ،والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الاوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية ،وتعزيز التعاون مع دول اسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان ،والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية ،والعلاقات العربية مع جمهورية الهند ،والعلاقات العربية اليابانية ،والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر البسيفيك،والعلاقات العربية مع دول امريكا الجنوبية،والترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية اخرى .

و ناقشت الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص،وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الاعلامية واساءتها للدول العربية.

وناقش الاجتماع بندا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته ،وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب ،وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.

كما أستعرضت نتائج اعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها،وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج،وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 26الى 28 أغسطس الماضي وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في دورتها العادية46 التي عقدت خلال الفترة من 30يوليو الى اول اغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الانسان العربية(لجنة الميثاق) اضافة الى بند حول الشؤون الإدارية والمالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية96 التي عقدت يومي28 و29 اغسطس الجاري، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.