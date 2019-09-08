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ثلاثي منتخبنا الوطني يغيب أمام أوزبكستان

ثلاثي منتخبنا الوطني يغيب أمام أوزبكستان فقد منتخبنا الوطني لكرة القدم، 3 لاعبين من تشكيلته التي ستواجه نظيره الأوزبكي وديًا، الإثنين المقبل.
وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، في تصريح صحفي، إن “الثلاثي المحترف جستن ميرام وعلي عدنان وأحمد ياسين سيغيبون عن مباراة الإثنين أمام أوزبكستان لأسباب مختلفة”.
وأضاف أن “اللاعب جستن ميرام مرتبط بموعد خطوبة، فيما حصل المحترف في الدوري الأمريكي، علي عدنان على إجازة لزيارة أهله”.
ونوه كوركيس أن “أحمد ياسين لم يستطع اللحاق بالفريق نظرًا لارتباطات شخصية”.
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