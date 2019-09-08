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حكومة كوردستان تجتمع بالكتل الكوردستانية لمناقشة ملفات ابرزها الموازنة وتصدير النفط

من المقرر ان يجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع رؤساء الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي يوم غد الاحد.

وقال مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم، إن بارزاني وطالباني، سيجتمعان غدا الاحد مع وفد من رؤساء الكتل الكوردستانية واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب.

واوضح المصدر أنه سيتم في الاجتماع بحث المسائل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص القضايا المالية والموازنة والنفط والغاز.

وتابع المصدر سيتم عقد الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء بأربيل.

وعلى سعيد مواز التقى رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني في مصيف صلاح الدين مع نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي.

وقال عضو البرلمان عن الكتلة شيروان دوبرداني ان اللقاء كان مهما جدا ،حيث جدد بارزاني التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد حول الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور.

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