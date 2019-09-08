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زيباري يكشف عن جهات خليجية موّلت العمليات “الارهابية” في العراق

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الخارجية العراقي الاسبق هوشيار زيباري، عن جهات خليجية قامت بتمويل جهات مسلحة لتنفيذ بعمليات ارهابية داخل العراق، بعد سقوط النظام السابق.

وقال زيباري في مقابلة متلفزة ان “المعلومات التي توفرت لدى الحكومة وعند الامريكان ودول التحالف الدولي، عقب تغيير النظام السابق، أكدت ان التنظيمات الارهابية المتشددة كانت تصلها تمويلات مالية من بعض دول الخليج”، مبينا ان “من بين هذه الدول هي قطر وبعض الدول الأخرى”.

وأضاف زيباري ان “هذه المساعدات كانت تصل الى الجماعات السنية المسلحة، المحسوبة على النظام السابق، عن طريق جمعيات خيرية ومسميات أخرى”.

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