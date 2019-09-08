صحة الكرخ / اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس النواب و وزير الصحة و الداخلية في قضاء ابي غريب لمناقشة الواقع الصحي

اشاركت دائرة صحة بغداد الكرخ بالاجتماع الموسع الذي عقد في قضاء ابي غريب لمناقشة الواقع الصحي و مستوى الخدمات الصحية في القضاء بحضور رئيس مجلس النواب الاستاذ (محمد الحلبوسي) و وزير الصحة الدكتور

( علاء العلوان) و وزير الداخلية و مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) و بحضور رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة و اعضاء مجلس النواب و مدير عام التفتيش و مدير عام دائرة المشارع في وزارة الصحة و نقيب الصيادلة و مدير مستشفى ابي غريب العام و مدير قطاع ابي غريب للرعاية الصحية و مدراء المؤسسات الخدمية و شيوخ و وجهاء القضاء

و استمع رئيس مجلس النواب الاستاذ (محمد الحلبوسي) الى الاحتياجات و المطالب التي يحتاجها القضاء في كافة الجوانب الخدمية و الصحية و البنى التحتية

و ابدى وزير الصحة عن قيام الوزارة بتوفير التخصيصات المالية و تجهيز الاجهزة الطبية الحديثة للمستشفى

واستعرض مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) الاعمال التي قامت بها الدائرة لقضاء ابي غريب في مجال تقديم الخدمات الصحية حيث بين ان الدائرة قامت بأفتتاح مجموعة من المراكز الصحية و العديد من البيوت الصحية بالاضافة الى دعم المستشفى

وقدم الحجامي شرح مفصل عن الكشوفات الهندسية و التخصيصات المالية و في النية افتتاح معهد للصحة في ابي غريب و افتتاح مراكز صحية و بيوت صحية جديدة و تأهيل و تطوير مستشفى ابي غريب العام مبينا ان الدائرة قامت بتوفير الموارد البشرية المدربة و رفدها بالاجهزة الطبية الحديثة بالاضافة الى حصول الموافقة على انشاء مركز تخصصي للاسنان بكلفة ( مليارين وستمائة وخمسة و ستين مليون دينار ) و بعد ختام الاجتماع تم زيارة مستشفى ابي غريب العام للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .