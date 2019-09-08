عبد المهدي ييبحث مع سفراء اوربيين توسيع الاستثمارات وأزمة النووي الإيراني

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء يوم السبت، مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني على المنطقة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، بأنه تم “بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات”.

كما بحث المجتمعون “زيادة مساهمة الشركات الأوروبية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل”.

وتمت مناقشة، “استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب”، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أنه “تم التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى “أزمة الملف النووي (الإيراني) والموقف المتطابق بين الجانبين باتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر”.

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق السبت بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق وعدم التزام الطرف الآخر (الدول العالمية الموقعة على الاتفاق) بتعهداتها.