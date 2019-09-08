المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن إحالة مشروع صيانة وتأهيل واكساء طريق (الفجر ـ آل بدير) بكلفة بلغت( مليار و189 مليون و198 الف) دينار عراقي .

وقال الدخيلي ” إن (14) كم من طريق (الفجر ـ آل بدير) أحيل إلى شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية إحدى الشركات التابعة لتشكيلات وزارة الاعمار والإسكان ، لتأهيله بكلفة مقدارها (١،١٨٩،١٩٨،٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (٢٠٠ ) يوم ”

وأكد أن ” الشركة ستشرع بأعمال تهيئة الموقع ، تمهيداً للمباشرة الفعلية عند استكمال اجراءات توقيع العقد في الايام المقبلة ” ، مشيراً إلى ” الأهمية البالغة لهذا الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وميسان ومناطق شمال المحافظة مع محافظة الديوانية ومنها إلى الطريق الدولي السريع في الحفاظ على أرواح سالكيه بعد تسببه بحوادث مميتة ” .

المكتب الاعلامي

لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )