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محافظ ذي قار يعلن إحالة مشروع صيانة وتأهيل طريق (الفجر ـ آل بدير) إلى التنفيذ المكتب الإعلامي أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن إحالة مشروع صيانة وتأهيل واكساء طريق (الفجر ـ آل بدير) بكلفة بلغت( مليار و189 مليون و198 الف) دينار عراقي . وقال الدخيلي ” إن (14) كم من طريق (الفجر ـ آل بدير) أحيل إلى شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية إحدى الشركات التابعة لتشكيلات وزارة الاعمار والإسكان ، لتأهيله بكلفة مقدارها (١،١٨٩،١٩٨،٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (٢٠٠ ) يوم ” وأكد أن ” الشركة ستشرع بأعمال تهيئة الموقع ، تمهيداً للمباشرة الفعلية عند استكمال اجراءات توقيع العقد في الايام المقبلة ” ، مشيراً إلى ” الأهمية البالغة لهذا الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وميسان ومناطق شمال المحافظة مع محافظة الديوانية ومنها إلى الطريق الدولي السريع في الحفاظ على أرواح سالكيه بعد تسببه بحوادث مميتة ” . المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن إحالة مشروع صيانة وتأهيل واكساء طريق (الفجر ـ آل بدير) بكلفة بلغت( مليار و189 مليون و198 الف) دينار عراقي .

وقال الدخيلي ” إن (14) كم من طريق (الفجر ـ آل بدير) أحيل إلى شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية إحدى الشركات التابعة لتشكيلات وزارة الاعمار والإسكان ، لتأهيله بكلفة مقدارها (١،١٨٩،١٩٨،٠٠٠) دينار وبمدة تنفيذ (٢٠٠ ) يوم ”

وأكد أن ” الشركة ستشرع بأعمال تهيئة الموقع ، تمهيداً للمباشرة الفعلية عند استكمال اجراءات توقيع العقد في الايام المقبلة ” ، مشيراً إلى ” الأهمية البالغة لهذا الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وميسان ومناطق شمال المحافظة مع محافظة الديوانية ومنها إلى الطريق الدولي السريع في الحفاظ على أرواح سالكيه بعد تسببه بحوادث مميتة ” .

المكتب الاعلامي
لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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