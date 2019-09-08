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مصادر تحدثت عن 3 وإبطال 2 .. الاعلام الامني : انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني (تابعة لقيادة العمليات المشتركة) ، مساء اليوم الاحد، انفجار عبوتين ناسفتين في احدى مناطق محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ، ان “عبوتين ناسفتين انفجرت الاولى في منطقة واحد حزيران والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك”.

ولم يكشف البيان مزيداً من التفاصيل .

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية الأخرى قد سيطرت في 16 أكتوبر 2017 على كركوك ، وهي من ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، في هجوم غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم وحظي بتأييد كاسح .

وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وبقية (المتنازع عليها) بشكل كبير بعد انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها.

وكانت 3 عبوات ناسفة انفجرت في كركوك ، مساء اليوم الاحد ، وفق مصادر امنية أفادت كذلك بإبطال عبوتين اخريين.

اثنين من العبوات الثلاثة انفجرتا في منطقة 1 حزيران فيما العبوة الثالثة انفجرت في منطقة قريبة من جامع النور الكبير .

مصادر طبية من المدينة اشارت الى سقوط 6 جرحى في حصيلة اولية .

في الاطار ، أفاد مصدر أمني ، بأن منتسبا بمليشيات الحشد الشعبي من بين جرحى انفجار احدى العبوات الناسفة بالقرب من مركز للشباب ، بجوار موكب حسينية المصطفى في منطقة واحد حزيران

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