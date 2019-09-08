مصر تعد العراق وكوردستان من “أكبر” الاسواق الواعدة وتحاول ترويج منتجاتها فيهما

نظمت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية بإقليم كوردستان (العراق) وهونج كونج، شملت مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية.

وشملت المعارض المقامة بإقليم كوردستان ( العراق ) معرضين الأول معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة (19) شركة مصرية، والثاني معرض أربيل الدولي 5P للكيماويات المتخصص في مجال الكيماويات والبلاستيك والتعبئة والطباعة والتغليف بمشاركة 30 شركة مصرية بواقع 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية و10 شركات من قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.

افتتح الجناح المصري بالمعرضين السفير أحمد حارس القنصل المصري العام بأربيل، وبحضور المستشار التجاري أسامة محي رئيس المكتب التجاري المصري بأربيل ونوازد هادي محافظ أربيل.

وأوضح أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشؤون المعارض والترويج بأن معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية يمثل الكثير من الفرص الواعدة لدخول الجلود والصناعات الجلدية المصرية إلى السوق العراقي الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة في هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير، من خلال تسليط الضوء على الأساليب المتبعة لتسهيل فرص التجارة والاستثمار عبر جميع القطاعات المتعلقة بالصناعات الجلدية في العراق بشكل عام وفي إقليم كوردستان بشكل خاص، حيث يجذب المعرض الشركات المحلية والدولية لاستكشاف الفرص التجارية في الأسواق العراقية المتنوعة وزيادة العلاقات التجارية الثنائية مع العراق واقليم كردستان والدول المجاورة في المنطقة.

وفيما يتعلق بمعرض أربيل P5 للكيماويات، أوضح نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج أن هذا المعرض يتميز بكونه المعرض الصناعي الأوسع نطاقاً والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط حيث يغطي قطاعات العرض كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك، الكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الطباعة، المنتجات الورقية من خلال حدث واحد.

كما يتيح فرصاً تصديرية استثنائية من خلال إتاحة مجالات لامحدودة للشركات العارضة لتقديم أحدث الحلول الصناعية المبتكرة والأفكار الصناعية غير التقليدية لخدمة السوق الواعدة في أربيل.

ولفت أمين إلى قيام هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بأربيل بدعوة كبار المستوردين لزيارة الجناح المصري، بالإضافة الى اعداد مكتب التمثيل الدراسات التسويقية وقوائم تضم كبار المستوردين بالسوق العراقي مع الشركات المصرية المشاركة بالمعرض حتى يتسنى لهم الاطلاع على متطلبات السوق العراقي والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض.

كما تضمنت المشاركة المصرية معرض Asia Fruit Logistica بهونج كونج خلال الفترة من 4 الى 6 ايلول الجاري، والذي يعد أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الحاصلات الزراعية في منطقة شرق آسيا.

وأوضحت هالة الدكرورى وكيل الوزارة بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصري بالمعرض بأن الجناح المصري ضم 43 شركة زراعية مصرية تشمل منتجات البرتقال والفراولة والليمون والبصل والبطاطس.

ولفت إلى قيام الهيئة بتنظيم المشاركة المصرية بالمعرض بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والغرفة الألمانية.

وتأتي المشاركة المصرية الواسعة في هذا المعرض المهم في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية.

كما أنها تعكس الحرص المصري علي استمرارية التواجد في أسواق شرق أسيا وخاصة الصين وزيادة صادراتها من هذه النوعية من المنتجات، حيث تتمتع بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات العالمية.

ولفتت الدكروري إلى أن المعرض يقدم فرص واعدة لدخول الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة فى هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير، مشيرةً في هذا الإطار إلى قيام هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري ببكين بدعوة كبار المستوردين لزيارة الجناح المصري والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض، فضلاً عن قيام مكتب التمثيل التجاري بتوفير الدراسات التسويقية اللازمة في مجال الحاصلات الزراعية، وإتاحة كافة المعلومات اللازمة للمصدرين حول أهم المستوردين بالصين وطبيعة الخضروات والفاكهة المصرية المطلوب تصديرها الى هذه الأسواق.

واستقبل المعرض هذا العام أكثر من 13500 شركة عارضة من 46 دولة ونحو 100 ألف مشارك.