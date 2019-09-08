من يشجع على الانحلال الأخلاقي في العراق هل المدنيون أم الإسلاميون ؟

بقلم مهدي قاسم

غالبا ما نسمع ، و منذ سنوات طويلة ، تصريحات اتهامية

من قبل سياسيات و ساسة إسلاميين و طبّاليهم من من مشخبطي سطور يسمون أنفسهم ” كتّابا ” !! ، يتقاذفون بها ضد المنظمات المدنية المدافعة عن حريات و حقوق العراقيين ، متهمين إياهم بنشر سلوكيات الخلاعة و الإباحية و الانحلال الأخلاقي في المجتمع العراقي و التشجيع عليها

، يقولون ذلك منطلقين من فعّاليات و نشاطات هذه المنظمات الاحتجاجية و الثقافية و الفنية و المتجسدة ، أصلا ، بالدفاع عن حريات و حقوق المواطنين المغبونة ، بينما يتضح للمراقب المحايد وصاحب العين الفاحصة أنه ليس من ثمة أساس من الصحة لهذه الاتهامات الباطلة ، إنما

العكس هو الصحيح ، و بقدر ما هي في نفس الوقت محاولة هزيلة و مضحكة للتغطية على عدم أخلاقية ساسة إسلاميين متنفذين و أصحاب قرار متسلطين و موغلين في مستنقع فساد ومتاجرة بدعارة و مخدرات ، وما كان الدوي الهائل لقنبلة فضيحة ” حجي حمزة ” الزعيم الأوحد للملاهي و دور

الدعارة في بغداد و محبوب من قبل أحزاب إسلامية و رجال دين و وساسة وسياسيات اللاواتي يقدمن له درعا ، كأنما تقديرا على نشاطاته في تطوير الملاهي و دور الدعارة و تحديثها على لا نحو أفضل مما يكون !!، ولكن في الحقيقة تقديرا وتثمينا ل” جهوده “: الجبارة والميمونة

على صعيد غسيل الأموال الهائلة التي سرقها ساسة و سياسيات من المال العام ، ولكن في مقابل ذلك نجد تجمعات و منظمات مدنية وثقافية حاشدة تتظاهر مطالبة بإغلاق المواقع الإباحية على شبكات الإنترنت* ، لكونها أصبحت أخطر بكثير حتى من دور الملاهي و دور الدعارة ( لأن هذه

الأخيرة يمكن أن تُغلق من قبل الدولة و ينتهي دورها التدميري للقيم الاجتماعية) ، في حين إن المواقع الإباحية الإنترنتية قد تكون موجودة في عقر دار كثير من الناس فيصعب السيطرة عليها و مراقبتها بدقة ، ومن ثم يصبح من السهولة أن يصل إليها أطفال و حتى فتيات أو فتيان

صغار السن و الذين من خلال ذلك سيتعرضون لانحلال أخلاقي مبكر و تشويهات روحية و قيمية أخرى .

هامش ذات صلة :

(جموع

حاشدة في بغداد تطالب بإغلاق المواقع الاباحية وتشكيل مكتب مكافحة لها

عقد تجمع مؤسسات بغداد الثقافية اليوم الجمعة مؤتمرا “كبيرا وحاشدا” للمطالبة

بغلق المواقع (الاباحية) على شبكات الانترنت .

وانعقد المؤتمر الإعلامي الأول للتجمع على قاعة المسرح الوطني ببغداد للمطالبة

بغلق المواقع الاباحية وبحضور العديد من منظمات المجتمع المدني ببغداد .

وطالب المؤتمرون بضرورة المباشرة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات في انشاء

البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق تلك المواقع اضافة الى انشاء مكتب وطني لمكافحة المواد الاباحية.

وشدد المؤتمرون على ضرورة تفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة

بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد الاباحية ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ).