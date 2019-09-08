نقل ومواصلات كوردستان توجه دعوة للمواطنين بخصوص خدمة الانترنيت

وجاء في بيان لوزير النقل، “اي شخص لديه شكوى أو ملاحظة على خطوط الانترنيت ، ما عليه سوى الاتصال بالرقم 1663 476 750 964 00، أو ارسال رسالة عبر الرسائل القصيرة أو الفايبر أو الواتس اب، وسيتم تسجيل شكواهم لتصل الى الوزارة”.
مضيفاً ، ” يجب ارسال اسم الشركة التي تجهزكم بالانترنيت، ونوع الاجهزة ، والموقع الجغرافي، ونوع التقصير الحاصل وتحديد وقته”.
مبيناً، أنه “في حال توفر هذه المعلومات لدينا سنتمكن بشكل مهني وعملي وعبر الشكاوى التي تصل الينا ، الى ايصالها عبر القنوات الرسمية الى الجهات المختصة لاجراء المتابعة اللازمة وتقديم خدمة افضل للمواطنين”.