نقل ومواصلات كوردستان توجه دعوة للمواطنين بخصوص خدمة الانترنيت

طالب وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، انو جوهر، اليوم السبت ، مواطني الاقليم بارسال ملاحظاتهم وشكاواهم بخصوص شركات الانترنيت ، وارسال عنوان الاماكن التي تكون فيها خدمة الانترنيت ضعيفة ، الى الوزارة.

طالب وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، انو جوهر، اليوم السبت ، مواطني الاقليم بارسال ملاحظاتهم وشكاواهم بخصوص شركات الانترنيت ، وارسال عنوان الاماكن التي تكون فيها خدمة الانترنيت ضعيفة ، الى الوزارة.

وجاء في بيان لوزير النقل، “اي شخص لديه شكوى أو ملاحظة على خطوط الانترنيت ، ما عليه سوى الاتصال بالرقم 1663 476 750 964 00، أو ارسال رسالة عبر الرسائل القصيرة أو الفايبر أو الواتس اب، وسيتم تسجيل شكواهم لتصل الى الوزارة”.

مضيفاً ، ” يجب ارسال اسم الشركة التي تجهزكم بالانترنيت، ونوع الاجهزة ، والموقع الجغرافي، ونوع التقصير الحاصل وتحديد وقته”.

مبيناً، أنه “في حال توفر هذه المعلومات لدينا سنتمكن بشكل مهني وعملي وعبر الشكاوى التي تصل الينا ، الى ايصالها عبر القنوات الرسمية الى الجهات المختصة لاجراء المتابعة اللازمة وتقديم خدمة افضل للمواطنين”.