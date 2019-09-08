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وزير النقل في اقليم كوردستان يوجّه رسالة للسكان بشأن الانترنت

وجه وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان انو جوهر، السبت، رسالة الى المواطنين بشأن مشكلات خدمة الانترنت اكد فيها ان الوزارة لاحظت خلال اليومين الماضيين ان المواطنين يشكون سوء الخدمات في خطوط الانترنت، مطالبا اياهم بارسال اسماء الشركات المتلكئة واماكن ضعف الخدمة.

وجاء في الرسالة انه من الاطلاع على تفاصيل المشكلات ومن اجل ان تكون الوزارة بمستوى افضل في خدمة المواطنين فانها تطالبهم بالاتصال بـ(ستيف كويي) عبر الرسائل القصيرة والاتصال عن طريق الواتس اب والفيبر على الرقم(009647504761663).

واضاف البيان ان الوزارة ومن اجل التعرف على خدمات الانترنت بحاجة الى المعلومات الاتية (اسم الشركة المجهزة للانترنت ونوع الاجهزة ، الموقع الجغرافي المستفيدة، ونوع التقصير وتوقيته),

واشار البيان الى توفر تلك المعلومات لدى الوزارة تمكنها بشكل مهني وتطبيقي عن طريق ارسال الشكاوى عبر القنوات الرسمية الى المكان المحدد لكي تتمكن الوزارة بالمتابعة اللازمة وحل كل المشكلات.

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