وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

افاد مصدر مطلع، السبت، بعقد وفد حزب الشعوب الديمقراطي التركي HDP اجتماعات مع مختلف القيادات السياسية في اقليم كوردستان.

وقال المصدر ان “وفد حزب الشعوب الديمقراطي الذي وصل الى اربيل، سيعقد اليوم اجتماعاً مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لبحث عدة ملفات، منها وضع الكورد في المنطقة بشكل عام”.

واضاف المصدر انه من المقرر ان يعقد الوفد الزائر اجتماعات في وقت لاحق مع مختلف الاطراف السياسية في كوردستان، منها مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومن ثم يلتقي بالاحزاب السياسية كالاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والجيل الجديد والجماعة الاسلامية وغيرها من الاحزاب، بهدف التاكيد على وحدة الصف الكوردي في مواجهة التحديات.