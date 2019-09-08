218 حزباً يشارك في الانتخابات المحلية المقبلة

كشفت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الخميس، عن منح إجازة لـ 218 حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة،

فيما بين أن الأحزاب السياسية الجديدة المشاركة في الانتخابات لا تتجاوز 14 حزبا حتى الآن.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي إن “مفوضية الانتخابات منحت إجازة مشاركة لـ218 حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة”، لافتا إلى أن “الأحزاب السياسية الجديدة التي ستشارك في الانتخابات المقبلة لا تتجاوز 14 حزبا”.

وأضاف أن “30 حزبا سياسيا قيد الإنشاء وقد يزداد عدد الأحزاب المشاركة في حال أكملت إجراءاتها القانونية بشكل تام قبل انتهاء الموعد المحدد”، مبينا أن “الموعد الأخير لمنح إجازة المشاركة للأحزاب السياسية سينتهي نهاية الشهر الجاري”.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت فتح مدة التحالفات الانتخابية للأحزاب المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019.