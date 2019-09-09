إقليم كردستان ينفي وجود 5 آلاف من سكان كركوك في سجونه

كذبت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، تقارير أفادت بوجود 5 آلاف معتقل من أهالي كركوك في سجون أربيل والسليمانية،

فيما أكدت أن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية للتحقق من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان في بيان إن “وسائل إعلام عربية ومحلية تداولت مؤخراً، تقارير تفتقد إلى الموضوعية والدقة والمهنية، زعمت فيها وجود نحو خمسة آلاف معتقل من سكان كركوك يقبعون في سجون أربيل والسليمانية”.

وأضاف بيان الداخلية أن “التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة مستندةً في ذلك إلى تصريحات مجانبة للحقيقة وغير مسؤولة من شخصيات لطالما التزمت الصمت في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة، قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد أعتى عدو عرفته البشرية في التاريخ الحديث (داعش)، لولا تدخل البيشمركة والآسايش في اللحظة الحاسمة”.

وفيما اعتبرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاماً مُستهلكاً يتكرر بين حين وآخر، فإنها طالبت وسائل الإعلام، بمختلف توجهاتها وداعميها، بالتدقيق قبل إعادة الترويج لتقارير معدة سلفاً من جهات تسعى لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.

واشار بيان وزارة الداخلية في إقليم كردستان إلى أن الأخيرة “تود أن تعيد ما تطرقت إليه مراراً، من أن الادعاءات السياسية عن وجود معتقلين من سكان كركوك وغيرها في سجون الإقليم، لا أساس لها من الصحة، وأن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية للتحقق من ذلك”.

وتابعت: “من المؤسف أن يستند مروجو هذه الاتهامات الباطلة، إلى مزاعم أشخاص من أمثال راكان الجبوري، الذي يمارس أساليب مخالفة للدستور وكل القوانين والأعراف، من تعريب وتهجير، والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على ممتلكات مختلف مكونات كركوك. ونؤكد للجميع، أن هذه التصريحات المسيئة، لن تنعكس إلا على مطلقيها، ولن تثني إرادتنا، بل ستزيد إقليم كردستان عزماً وإصراراً على البقاء، مثلما عهدتموه، ملاذاً آمناً لجميع المضطهدين ومن دون تمييز”.