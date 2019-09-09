استشهاد الأسير البطل بسام السايح شهيد الإهمال الطبي(1973- 2019 )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة 9/9/2019م

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة لشهيدالصبر والإنسانية الأسير القائد الميداني بسام السايح ابن محافظة نابلس جبل النار قاهرة الغزاة والمحتلين, والمعتقل في سجون الاحتلال منذ تاريخ 8/10/2015موهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، والذي ارتقى إلى العلا شهيداً يوم الأحد الموافق 08/09/2019م داخل مستشفى أساف هاروفيه, في جريمة يندى لها جبين الانسانية كافة, تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى…

نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية وبعد مشوار طويل من الصبر والتضحية والمعاناة مع المرض,وأن الشهيد الأسير القائد بسام هو أحد منفذي عملية إيتمار القسامية بالقرب من مدينة نابلس التي شكلت باكورة انطلاق انتفاضة القدس بتاريخ 01/10/2015م، والتي قتل فيها مغتصبان صهيونيان…

– الشهيد الأسير:- بسام أمين محمد السايح ” أبو أيوب”

– مواليد :- 31/8/1973م

– مكان الإقامة:- مدينة نابلس شمال الضفة الغربية منطقة رفيديا

– الحالة الاجتماعية :- متزوج

– عائلته الكريمة:- تتكون أسرة الأسير السايح من والده الذي وافته المنية في العام 1991 وهو في مرحلة الثانوية العامة وأمه أم خالد مقعدة على كرسي متحرك وتعاني من مرض القلب وأمراض أخرى أصابتها بعد اعتقال ابنيها .أطال الله في عمرها وله من الإخوة خمسة ومن الأخوات اثنتين

وله شقيق أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي ( محمد أمجد ) معتقل منذ تاريخ 13 / 8 / 2002م معتقل في سجن جلبوع- حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية- ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما ويعاني من رصاصة مستقرة في العمود الفقري كان أصيب بها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

– المؤهل العلمي :- درس مرحلة الأساسي والإعدادي بمدارس مدينة نابلس وبعد انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية التحق بجامعة النجاح ليدرس العلوم السياسية والصحافة حاصل على درجة الماجستير في الصحافة والعلوم السياسية, كما عمل في العلاقات العامة وفي مجال الإعلام وتولى منصب مدير عام في جريدة فلسطين, ثم التحق بجامعة النجاح لدراسة ماجستير التخطيط والتنمية السياسية وحصل على شهادة دبلوم في إدارة أعمال والعديد من الشهادات حصل عليها أثناء وجوده في السجن…

الحالة الصحية للأسير:- بسام السايح

كان الشهيد البطل الأسير الصحفي بسام السايح يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتراكم للماء في رئتيه، فضلاً عن معاناته من تضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب، وصلت إلى نسبة 15 %، أدت إلى نقصان حاد في وزنه، وخلل في عمل أعضائه الحيوية إلى أن فارق الحياة.

وباستشهاد الأسير البطل بسام السايح يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ (221) شهيداً، ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية ومنظمة الصليب الأحمر بالعمل للضغط على الاحتلال لتسليم جثمان السايح ليدفن بكرامة بين أهله وذويه وتسليم باقي إخوانه الأسرى الشهداء ..

اتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلته الصابرة ولعموم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال باستشهاد الشهيد البطل القائد بسام السايح .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار… والخزي والعار للخونة … والنصر للثورة .. والحرية للأسرى ..